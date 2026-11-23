Đền Ngọc Sơn tấp nập người dân và du khách

Những ngày này, hòa nhịp cùng chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, khu vực trung tâm Thủ đô thu hút đông đảo công chúng tìm về các không gian di sản.

Nổi bật giữa bức tranh văn hóa ấy, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm - Cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn trở thành điểm hẹn tâm linh và du lịch hấp dẫn, tấp nập bước chân người dân Hà Nội, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng như bạn bè quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Nằm giữa lòng hồ cổ kính của Hà Nội, đền Ngọc Sơn là một trong những di tích văn hóa và tâm linh nổi tiếng của Việt Nam. Đền tọa lạc trên một gò đất được gọi là đảo Ngọc Sơn ở phía đông bắc của Hồ Gươm, với cổng đền nằm tại phố Đinh Tiên Hoàng.

Lịch sử hình thành đền trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, phản ánh rõ nét sự phát triển và biến đổi của Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ. Trải qua nhiều lần xây, sửa, đổi tên và đại trùng tu cùng nhiều biến động lịch sử, đền Ngọc Sơn vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính, uy nghiêm giữa lòng phố thị hiện đại.

Du khách xếp hàng tại khu vực cổng đền để mua vé vào tham quan di tích

Ngay từ sáng sớm, dòng người nối dài qua cầu Thê Húc đỏ thắm để tiến vào không gian của ngôi đền cổ. Nhiều gia đình đa thế hệ và các nhóm bạn trẻ thành kính dâng hương, lắng nghe thuyết minh và chụp ảnh lưu niệm bên hồ.

Không khí tham quan tại đền Ngọc Sơn diễn ra văn minh, cho thấy sức sống bền bỉ của di sản khi được đặt đúng vị trí trung tâm trong đời sống đương đại, giúp công chúng tiếp cận văn hóa một cách tự nhiên, gần gũi và sâu sắc.

Tranh thủ cuối tuần trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, Nghệ An) đã đưa cả gia đình ra Thủ đô du lịch và chọn đền Ngọc Sơn làm điểm dừng chân đầu tiên.

Chia sẻ về chuyến đi đặc biệt này, chị Trang cho biết: “Gia đình tôi thực sự rất vui và hào hứng khi cả nước có ngày lễ ý nghĩa tôn vinh văn hóa Việt Nam. Nhân dịp này, vợ chồng tôi sắp xếp thời gian đưa các con từ Nghệ An ra Hà Nội để trực tiếp tham quan các di tích lịch sử, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Khi được tận mắt chứng kiến kiến trúc cổ kính của đền Ngọc Sơn và hòa mình vào dòng người tham quan, các cháu nhỏ hiểu sâu hơn về lịch sử, thêm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Không chỉ thu hút người dân trong nước, đền Ngọc Sơn và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 còn để lại ấn tượng tốt với du khách quốc tế. Nhiều đoàn khách quốc tế tỏ ra thích thú khi bắt gặp không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc tại khu vực Hồ Gươm, say sưa tìm hiểu ý nghĩa của các công trình kiến trúc cổ cũng như phong tục tập quán của người Việt.

Dòng người nối dài qua cầu Thê Húc

Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam đúng vào dịp sự kiện văn hóa đặc biệt này, anh Andrew đến từ Mỹ không giấu được sự bất ngờ và hào hứng khi dạo bước qua cầu Thê Húc vào thăm đền Ngọc Sơn.

Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi sang Việt Nam du lịch đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Không khí ở Hà Nội những ngày này thật tuyệt vời, vừa nhộn nhịp, thân thiện lại vừa giàu chiều sâu văn hóa.

Tôi không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của đền Ngọc Sơn hay các danh thắng nổi tiếng, mà còn được hòa mình vào rất nhiều lễ hội, hoạt động trình diễn văn hóa đặc sắc của người Việt ngay trên đường phố. Đây chắc chắn là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình khám phá châu Á của tôi”.

Hào hứng check-in ngoài cổng đền Ngọc Sơn để lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm

Những chia sẻ chân thành này là minh chứng cho sức lan tỏa của dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh quá khứ mà còn mở ra không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần vững chắc trong sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Có thể thấy, giá trị cốt lõi của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc tôn vinh những giá trị đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn ở khả năng khơi dậy sức sáng tạo, thúc đẩy văn hóa phát triển và trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ của đất nước.

Từ những di tích như đền Ngọc Sơn, dòng chảy di sản văn hóa ấy đang được tiếp nối và làm mới mỗi ngày trong tâm thức của mọi tầng lớp nhân dân.