Ngày 23/11, xã A Lưới 3 (TP Huế) tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tái hiện Lễ hội A Da truyền thống của người Pa Cô, Tà Ôi. Bên cạnh đó, hội thi văn nghệ dân gian mang đến những tiết mục biểu diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ và trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc.

Lễ hội A Da (hay còn gọi là A Da Kooh) là lễ hội truyền thống của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi.

Lễ hội A Da là lễ cúng mừng lúa mới, nhằm thể hiện lòng thành kính đến các vị thần linh, lòng biết ơn đến Mẹ lúa và các giống cây trồng; đồng thời cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Với giá trị tiêu biểu, lễ hội được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo vào năm 2019.

Không gian ngày hội thêm sôi nổi với các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho học sinh và chương trình lửa trại giao lưu cộng đồng.

Thông qua những lời ca, điệu múa, tiếng nhạc và sắc màu trang phục truyền thống, chương trình giới thiệu đến người dân, du khách vẻ đẹp trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Bà Phạm Thị Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho biết, địa phương là nơi sinh sống của người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Kinh và một số dân tộc khác. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng được hình thành, trao truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện qua tiếng nói, làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng, điệu múa, trang phục thổ cẩm, nghề thủ công, lễ hội và phong tục tập quán.

Các nghệ nhân biểu diễn tại chương trình.

Nhiều hoạt động đặc sắc của chương trình góp phần gắn bó, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Những giá trị ấy không chỉ làm nên bản sắc riêng của từng dân tộc mà còn tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đời sống văn hóa cộng đồng xã A Lưới 3.

Tuy nhiên, trước tác động của quá trình phát triển và những thay đổi trong đời sống xã hội, một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một. Việc duy trì thực hành, bảo tồn và trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ vẫn còn những khó khăn nhất định.

Theo bà Liễu, bảo tồn văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức lễ hội hay các chương trình biểu diễn mà cần được thực hiện thường xuyên trong mỗi gia đình, thôn bản và cộng đồng dân cư. Qua đó, tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca và những phong tục tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, hiện diện trong đời sống hôm nay.

Các chương trình giao lưu cộng đồng mang lại hào hứng cho người dân xã miền núi.

Thông qua chuỗi hoạt động, xã A Lưới 3 mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và thế hệ trẻ trong việc trao truyền văn hóa truyền thống.

Đây cũng là dịp để người dân các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo nền tảng phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Ảnh: Liễu Phạm