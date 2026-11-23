Cảnh sắc tuyệt đẹp trên đỉnh Yên Tử

Yên Tử không chỉ là một điểm đến, mà còn là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, biểu tượng của hào khí Đông A, nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị tư tưởng cao quý của Phật hoàng - Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh, nhà tư tưởng lớn, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, để lại cho hậu thế triết lý sống hòa hợp giữa đạo và đời, tinh thần yêu nước, thương dân, hướng thiện và nhân văn sâu sắc.

Bình minh Yên Tử

Để cùng nhau đón ánh bình minh rực rỡ giữa biển mây đại ngàn; cùng đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, trang nghiêm chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh thiêng Yên Tử, cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và sự gắn kết của những trái tim Việt Nam.

Hàng chục nghìn người cùng tham dự đón bình minh trên đỉnh Yên Tử

Đây cũng là dịp để cùng tham gia các hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, tưởng niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, nhập Niết bàn (1308-2026); tri ân công đức của Người, tôn vinh và lan tỏa những giá trị trường tồn của văn hóa Trúc Lâm Yên Tử.

Mọi người cùng nhau hát Quốc ca, chào cờ trên đỉnh Yên Tử

Đến Yên Tử - để không chỉ ngắm bình minh mà còn đánh thức niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong mỗi trái tim

Chùa Đồng đẹp siêu thực

Mỗi người đến với Yên Tử là một sứ giả lan tỏa vẻ đẹp quê hương; mỗi hành động gìn giữ di sản là một cách thể hiện lòng biết ơn tiền nhân, trách nhiệm với lịch sử và các thế hệ mai sau.

Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hãy cùng chung tay xây dựng Yên Tử trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh đặc sắc, nơi những giá trị truyền thống được trân trọng, gìn giữ và tỏa sáng.

Mây bay trên đỉnh thiêng Yên Tử

Một đỉnh thiêng triệu trái tim hướng về

Về với Yên Tử là du khách đang về miền đất Phật

Sự kiện diễn ra từ 3h đến 6h30 Chủ nhật, ngày 6.12.2026

Yên Tử đẹp đến nao lòng