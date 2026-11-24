Biểu diễn văn nghệ tại liên hoan

Sắc màu văn hóa và tinh thần đoàn kết từ cơ sở

Ngay từ ngày đầu diễn ra liên hoan, không gian tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đơn Dương đã rộn ràng tiếng cồng chiêng, sắc màu trang phục truyền thống và hương thơm của mâm cơm gia đình dân gian. Các đội dự thi trổ tài chế biến mâm cơm truyền thống, trình diễn trang phục đặc trưng của dân tộc mình và giới thiệu câu chuyện văn hóa gắn với đời sống thường nhật. Bước sang ngày thứ 2, không khí ngày hội càng thêm sôi động với các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian như kéo co nam nữ phối hợp, đẩy gậy cá nhân nam nữ, đi cà kheo tiếp sức, nhảy bao bố đồng đội và lấy nước bằng bầu...

Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Đơn Dương, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, liên hoan là dịp để các thôn giao lưu, gặp gỡ, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ và trao truyền di sản cha ông.

Biểu diễn văn nghệ tại Liên hoan

Trong không khí hào hứng ấy, bà con các thôn cũng gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng thiết thực. Chị K’Hương, người dân thôn M’Lọn, chia sẻ rằng việc được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, giới thiệu món ăn quê nhà và cùng bà con các thôn quây quần chung vui khiến ai nấy đều phấn khởi, tự hào vì nét đẹp văn hóa của dân tộc mình được trân trọng giữa cộng đồng. Nhiều người dân lớn tuổi ở các thôn cũng bày tỏ mong muốn những hoạt động giao lưu như thế này được duy trì thường xuyên để con cháu hiểu rõ hơn cội nguồn, thêm yêu quý quê hương và sống chan hòa, nghĩa tình hơn.

Các đơn vị tham gia thi nấu ăn

Lan tỏa giá trị truyền thống

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đơn Dương Lê Đức Tiến, thành công lớn nhất của liên hoan chính là tình đoàn kết, niềm vui và sự gắn bó được vun đắp giữa các dân tộc, các thôn trên địa bàn. Để những giá trị tốt đẹp từ ngày hội tiếp tục lan tỏa sâu rộng, lãnh đạo UBND xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và toàn thể Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.

Cùng với đó là chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, duy trì các đội văn nghệ, đội cồng chiêng, câu lạc bộ thể thao và sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng dân cư, gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh.

Cùng thi đấu cà kheo

Từ góc nhìn của người dân địa phương, những định hướng ấy đang mở ra niềm tin vào sự đổi thay tích cực của quê hương. Anh Ya Phương, một đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động cùng thôn cho biết, qua ngày hội, lớp trẻ có thêm cơ hội học hỏi từ các nghệ nhân, các cô chú đi trước về cách giữ gìn nét đẹp truyền thống và tinh thần chung tay xây dựng thôn xóm sạch đẹp, đoàn kết.

Tham gia thi nhảy bao bố

Khi bản sắc văn hóa được trân trọng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, Đơn Dương có thêm nền tảng tinh thần quan trọng để cùng tỉnh Lâm Đồng hướng tới những mùa lễ hội rực rỡ và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.