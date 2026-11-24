Đại biểu dự liên hoan.

Tối 23/11, UBND phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; kỷ niệm 195 năm thành lập (1831-2026) và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2026).

Liên hoan có 16 đội đến từ các tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong ảnh: Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.

Các tiết mục được chuẩn bị công phu, đa dạng về hình thức biểu diễn như hát múa tập thể, tốp ca, tam ca, đơn ca kết hợp múa phụ họa, múa sạp...

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và những thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương, các tiết mục mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật, thể hiện tình cảm, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhiều tiết mục tại liên hoan khai thác chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, các ca khúc về quê hương đổi mới, tình yêu đất nước, hình ảnh người thầy và những tấm gương cống hiến cũng được thể hiện sinh động qua lời ca, điệu múa.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 4 giải A cho các đội: Trường Mầm non Nam Hồng Lĩnh, Trường Trung cấp Kỹ nghệ Lý Tự Trọng, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại - phân hiệu Hà Tĩnh và TDP 4 Nam Hồng.

5 giải B được trao cho các đội: Trường THCS Nam Hồng Lĩnh, Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh, TDP 5 Đậu Liêu, TDP 6 Đậu Liêu và TDP 2 Nam Hồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 7 giải C cho các đội: Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, TDP 7 Đậu Liêu, TDP 1 Nam Hồng, TDP 3 Nam Hồng, TDP 9 Thuận Lộc, TDP 8 Thuận Lộc và TDP 10 Thuận Lộc.

Thông qua liên hoan, phường Nam Hồng Lĩnh tạo sân chơi để các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học giao lưu, học hỏi; đồng thời đánh giá chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ quần chúng.

Hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết và giàu bản sắc trên địa bàn. Trong ảnh: Liên hoan thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ cho các đội.