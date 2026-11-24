Thắt chặt tinh thần đoàn kết của các dân tộc

Sơn Điền gìn giữ Lễ mừng lúa mới

Với người K’ho Nộp ở xã Sơn Điền, sau mỗi mùa thu hoạch, khi những hạt lúa mới được đưa về nhà cũng là lúc bà con hướng về một nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa đặc biệt: Nhô Tột Dờng - Lễ cúng mừng lúa mới. Đây không chỉ là dịp tạ ơn sau một mùa lao động mà còn thể hiện lòng thành kính đối với Yàng, tri ân thiên nhiên và cầu mong cuộc sống no đủ, bình an.

Trong quan niệm truyền thống của người K’ho đất đai, nguồn nước, rừng núi và cây trồng đều gắn với thế giới tâm linh. Con người có thể lao động để làm ra hạt lúa, nhưng thành quả ấy còn phụ thuộc vào thiên nhiên và những điều kiện sinh tồn mà núi rừng ban tặng. Vì vậy, khi mùa màng kết thúc, người dân tổ chức nghi lễ để bày tỏ lòng biết ơn, cầu mong những mùa vụ tiếp theo thuận lợi. Niềm vui được mùa không chỉ thuộc về từng gia đình mà trở thành niềm vui chung của cả bon làng.

Tri thức dân gian được tái hiện, số hóa để gìn giữ cho mai sau

Với già làng K’Pui (thôn Con Sỏ, xã Sơn Điền), việc duy trì lễ mừng lúa mới có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống cộng đồng. Khi được thông báo sẽ tham gia tổ chức lễ hội, bà con trong thôn rất vui và hưởng ứng. Bởi đây là phong tục do ông cha để lại, được thực hành và gìn giữ cho thế hệ sau.

Già làng K’Pui cho rằng, người lớn có trách nhiệm hướng dẫn, dìu dắt con cháu hiểu và gìn giữ phong tục, tập quán của dân tộc. Qua các lễ hội, người trẻ được trực tiếp tham gia, tìm hiểu những giá trị văn hóa do cha ông trao truyền, từ đó tiếp nối nếp sống của buôn làng.

Nhiều địa phương tổ chức lễ hội truyền thống nhân Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ I

Theo già làng, trước đây các hộ gia đình vẫn duy trì việc tổ chức nghi lễ hằng năm. Ông mong phong tục này tiếp tục được khôi phục, gìn giữ để không bị mai một. Mỗi lần tổ chức lễ hội cũng là cơ hội để các thế hệ gặp gỡ, cùng nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm với văn hóa truyền thống. Khi người già còn tâm huyết trao truyền, người trẻ được tham gia và tìm hiểu về phong tục của dân tộc, những giá trị ấy mới có thể được gìn giữ lâu dài.

Tạo không gian để văn hóa tiếp nối

Không chỉ ở Sơn Điền, tại nhiều địa phương trong tỉnh, việc bảo tồn văn hóa truyền thống cũng đang được triển khai thông qua các hoạt động phục dựng nghi lễ, tổ chức liên hoan và duy trì những đội, nhóm văn nghệ dân gian.

Những người lớn tuổi của buôn làng còn nắm rõ nhiều lễ hội truyền thống

Ở xã Bảo Lâm 4, người Mạ có đời sống gắn bó với sản xuất nông nghiệp và tín ngưỡng đa thần. Trong các lễ hội nông nghiệp, cây nêu được dựng lên để mời Yàng về chứng kiến, chung vui cùng buôn làng. Coi trọng nghề trồng lúa, người Mạ duy trì nhiều nghi lễ gắn với cây lúa và mùa màng như lễ gieo sạ, cúng dưỡng lúa, mừng lúa mới, cúng thần lúa, trữ kho lúa. Ngoài ra còn có các nghi lễ cầu mùa, cầu mưa, cúng thần nước, thần lửa...

Trong hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, xã Bảo Lâm 4 tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng với chủ đề “Âm vang Cồng chiêng”, tạo không gian để nghệ nhân và các câu lạc bộ giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc mình. Tại liên hoan, một số nghi lễ truyền thống được phục dựng như Nhô Rờ he (mừng lúa mới), Yàng Ồs (thần lửa) và Nhô Tờ Nờm (uống rượu cần).

Hầu hết các lễ hội được tổ chức bài bản, gắn kết cộng đồng

Bà Hoàng Thị Mỹ Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Lâm 4 cho biết, việc tổ chức liên hoan cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Lễ cúng của người Châu Mạ ở xã Bảo Lâm 4

Thông qua Liên hoan, địa phương tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc nâng cao ý thức trong bảo tồn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần gìn giữ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Đồng thời mở rộng phương thức sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia và hưởng thụ các hoạt động văn hóa tinh thần.

Người K’ho Nộp ở thôn Con Sỏ, xã Sơn Điều cúng mừng lúa mới