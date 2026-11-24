PGS. TS. Đỗ Chí Nghĩa

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội

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Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc, với sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 80 năm sau, ngày 24/11 được lựa chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự tiếp nối ấy không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử mà còn nhắc chúng ta về một yêu cầu có tính thời đại: Văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thể hiện một bước chuyển quan trọng trong tư duy. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn, đầu tư hay thụ hưởng, mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, một trụ cột và động lực của phát triển nhanh, bền vững. Quốc hội đã thể chế hóa việc lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Ý nghĩa sâu xa của những quyết sách này không nằm ở một ngày nghỉ hay những hoạt động kỷ niệm, mà ở yêu cầu đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.

Không khí ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Châu Khê. Ảnh: Mỹ Hạnh

Thực tế đặt ra một nghịch lý đáng suy nghĩ. Việt Nam có kho tàng di sản phong phú, có lịch sử và bản sắc đủ sức tạo nên sức hấp dẫn riêng, nhưng số lượng sản phẩm văn hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế, những thương hiệu văn hóa đủ sức định vị Việt Nam và mức độ lan tỏa của văn hóa Việt trong đời sống đương đại vẫn chưa tương xứng. Không ít di sản vẫn chủ yếu hiện diện trong lễ hội, bảo tàng hay những chương trình biểu diễn theo mùa, trong khi chưa thực sự trở thành chất liệu sống động cho sáng tạo, kinh doanh và đời sống thường ngày. Điều đó cho thấy phát triển văn hóa không thể chỉ dừng ở việc bảo tồn những gì đã có. Bảo tồn là cần thiết, nhưng nếu văn hóa không được tiếp nối, sáng tạo và làm mới trong đời sống hôm nay thì di sản dễ trở thành những giá trị được ngưỡng vọng hơn là nguồn lực đang vận động.

Kinh nghiệm ở Hàn Quốc là một gợi mở đáng chú ý. Thành công của làn sóng văn hóa Hàn Quốc không đơn thuần đến từ những nghệ sĩ tài năng hay một vài bộ phim, nhóm nhạc nổi tiếng. Đằng sau sức lan tỏa ấy là một hệ sinh thái được tổ chức bài bản, kết nối chính sách Nhà nước, doanh nghiệp, đội ngũ sáng tạo, công nghệ, giáo dục và thị trường toàn cầu. Hàn Quốc không chỉ đầu tư cho khâu sản xuất nội dung mà còn chú trọng toàn bộ chuỗi giá trị: Phát hiện và đào tạo tài năng, phát triển ý tưởng, sản xuất, quảng bá, phân phối, khai thác bản quyền và mở rộng thị trường. Giá trị của sản phẩm không dừng ở doanh thu ban đầu mà được bồi đắp qua khả năng sáng tạo tiếp nối và khai thác tài sản trí tuệ. Đặc biệt, bảo vệ bản quyền được coi là điều kiện để người sáng tạo và doanh nghiệp sống được bằng sản phẩm của mình.

Lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu). Ảnh: Cảnh Hùng

Từ kinh nghiệm đó, có thể thấy yêu cầu chiến lược đối với Việt Nam là hình thành một hệ sinh thái văn hóa sáng tạo có khả năng kết nối từ ý tưởng đến thị trường. Không thể chỉ quan tâm đến số lượng sự kiện, công trình hay chương trình biểu diễn, mà cần chú trọng chất lượng sản phẩm, năng lực sáng tạo, khả năng phân phối và giá trị kinh tế được tạo ra. Cần có những cơ chế đầu tư chấp nhận rủi ro, khuyến khích thử nghiệm, đặt hàng sáng tạo và hỗ trợ các tài năng trẻ. Cùng với đó là một môi trường pháp lý đủ mạnh để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, nhất là trên không gian số, nơi một sản phẩm có thể lan tỏa rất nhanh nhưng cũng dễ bị sao chép và khai thác trái phép.

Trong kỷ nguyên số, cơ hội phát triển văn hóa rộng mở hơn bao giờ hết. Một bộ phim ngắn, một trò chơi điện tử, một sản phẩm âm nhạc hay một câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sáng tạo có thể vượt qua biên giới địa lý để tiếp cận hàng triệu người. Nhưng công nghệ không tự tạo ra bản sắc. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sản xuất, phân phối và cá nhân hóa nội dung, song giá trị làm nên sức hấp dẫn lâu dài vẫn là tư tưởng, cảm xúc, chiều sâu văn hóa và dấu ấn con người. Nếu thiếu những yếu tố ấy, chúng ta có thể tạo ra nhiều nội dung nhưng khó tạo được những tác phẩm có sức sống.

Đây cũng là lúc cần nhìn nhận văn hóa không chỉ như một ngành kinh tế, mà còn là nền tảng định hình chất lượng phát triển. Xã hội không thể phát triển bền vững nếu tăng trưởng kinh tế đi cùng sự xuống cấp của các chuẩn mực ứng xử, nếu thành công vật chất không đi cùng lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Văn hóa hiện diện trong cách một cán bộ ứng xử với người dân, cách doanh nghiệp đối xử với người lao động, cách nhà trường nuôi dưỡng nhân cách và cách mỗi người tranh luận, chia sẻ trên không gian mạng. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại tạo nên diện mạo tinh thần của một quốc gia.

Nghi thức chạy ói độc đáo tại Lễ hội Đền Cờn - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Minh Quân

Nhìn từ thực tiễn Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, có thể thấy rõ yêu cầu chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển. Dân ca ví, giặm không chỉ là di sản được UNESCO ghi danh, mà là tiếng lòng của người dân trong lao động và sinh hoạt, gửi gắm tình yêu quê hương, lòng hiếu thảo, nghĩa tình và cách con người đối đãi với nhau. Khu Di tích Kim Liên, các làng nghề, bản sắc văn hóa các dân tộc và những không gian lịch sử có thể trở thành chất liệu cho du lịch, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế và nội dung số. Nhưng điều quan trọng không phải là khai thác di sản bằng mọi giá, mà là để cộng đồng tiếp tục làm chủ di sản, nghệ nhân có thể sống được bằng nghề và những giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống đương đại.

Phát triển công nghiệp văn hóa cũng không có nghĩa là thương mại hóa mọi giá trị. Di sản không phải nguyên liệu có thể khai thác đến cạn kiệt. Hiệu quả kinh tế cần đi cùng trách nhiệm bảo tồn, quyền lợi của cộng đồng và sự tôn trọng những giá trị làm nên bản sắc. Người nghệ nhân phải có sinh kế từ nghề, nhưng cũng phải có quyền gìn giữ tinh thần của nghề. Doanh nghiệp có thể làm giàu từ văn hóa, nhưng không thể đứng ngoài trách nhiệm với cộng đồng đã tạo nên những giá trị ấy.

Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không nên chỉ là một ngày nghỉ hay một dịp tổ chức các hoạt động biểu diễn. Đó phải là dịp để mỗi người có thêm cơ hội đến bảo tàng, nhà hát, thư viện, di tích; để trẻ em được nghe kể chuyện lịch sử, để nghệ nhân được trân trọng, để những người làm sáng tạo có thêm không gian thể hiện mình. Và quan trọng hơn, tinh thần ấy cần được duy trì trong đời sống hằng ngày.

Đua thuyền tại Lễ hội Đền Vạn, phường Cửa Lò.

Hãy hình dung một nghệ nhân có thể sống được bằng nghề, vui khi thấy sản phẩm của mình được người trẻ tìm mua và trân trọng. Một đứa trẻ lớn lên biết yêu làn điệu dân ca, câu chuyện lịch sử của quê hương không phải vì phải học thuộc để trả bài, mà vì tìm thấy trong đó tình cảm của ông bà, cha mẹ và cội nguồn dân tộc. Một du khách rời Việt Nam không chỉ mang theo vài tấm ảnh, mà còn giữ trong lòng một câu chuyện, một giai điệu, một ký ức đẹp về con người và đất nước này. Khi những điều bình dị ấy trở thành hiện thực, văn hóa đã thực sự sống, tạo ra giá trị và lan tỏa sức mạnh.

Biến di sản thành tài sản, biến bản sắc thành sức mạnh, nhưng trước hết phải giữ được con người và chiều sâu nhân văn trong mỗi giá trị văn hóa. Đó không chỉ là con đường phát triển công nghiệp văn hóa, mà còn là cách để Việt Nam đi lên bằng chính những gì làm nên bản sắc, phẩm giá và sức hấp dẫn của mình.