Bằng tình yêu và ý thức gìn giữ di sản, những người đi trước đang lặng lẽ trao truyền vốn quý của cha ông, để bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa giữa nhịp sống hôm nay.

Ban nhạc truyền thống 3 thế hệ

Gia đình nghệ nhân Byơh (làng Bok Ayơl, xã Hra) được cả vùng biết tiếng bởi 3 thế hệ đều có năng khiếu đặc biệt với âm nhạc dân tộc. Ông Byơh là nghệ nhân đa tài, có khả năng chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống. Ông còn được ví là người lưu giữ “linh hồn của gió” khi là một trong số ít người ở vùng đất này còn làm những chiếc chuông gió kiểu cổ xưa từ tre nứa. Tình yêu âm nhạc ấy đã được ông trao truyền trọn vẹn sang các con, cháu.

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi Kmông, vào những đêm ngẫu hứng, nghệ nhân Byơh cùng các con, cháu lại quây quần, người gõ đàn t’rưng, người hòa nhịp k’lông pút, klek klok… Họ tạo thành một “ban nhạc gia đình” đặc biệt khi mỗi thành viên không chỉ chơi thuần thục một loại nhạc cụ mà còn có thể linh hoạt đổi vị trí cho nhau.

Vừa là cha, vừa là thầy, ông Byơh đã truyền dạy di sản âm nhạc dân tộc cho các con. Trong 9 người con của ông, có 5 người chơi thành thạo và chế tác được nhạc cụ. Trong đó, chị Y Tan (SN 1979) được xem như “truyền nhân” xuất sắc nhất. Nhờ cha chỉ dạy từ nhỏ, năm 18 tuổi, chị đã tự tay làm được những cây đàn t’rưng từ tre nứa. Đến nay, chị là nữ nghệ nhân Bahnar hiếm hoi vừa biết chế tác nhạc cụ, vừa biểu diễn trên chính những nhạc cụ đó.

3 thế hệ trong gia đình nghệ nhân Byơh biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống do các thành viên chế tác. Ảnh: Minh Châu

Nhiều nhạc cụ và sản phẩm đan đát từ tre nứa do gia đình chị Y Tan làm ra đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, nhận được đơn đặt hàng từ khắp nơi. Chị chia sẻ: “Mọi người trong nhà đều biết làm và biết chơi nhạc cụ nên dễ dàng hỗ trợ cho nhau”.

Lớn lên trong không gian ngập tràn thanh âm đại ngàn, các cháu nội, ngoại của nghệ nhân Byơh cũng sớm làm quen với nhiều loại nhạc cụ. Trong các kỳ liên hoan văn hóa của tỉnh hay mới đây nhất là Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, gia đình Bahnar 3 thế hệ này cùng biểu diễn đã tạo nên những màn hòa tấu cuốn hút, để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Di sản sẽ có sức sống bền lâu khi được gìn giữ từ mỗi mái nhà. Với gia đình nghệ nhân Byơh, đó là những bài đàn dạy con từ thuở nhỏ, những chuyến dẫn con vào rừng tìm lồ ô, tre nứa và những đêm cả nhà quây quần hòa tấu. Từ một mái nhà, tình yêu với văn hóa Bahnar như những đốm lửa nhỏ được thắp sáng để thành ngọn lửa lớn.

Gìn giữ bản sắc từ đại gia đình

Còn ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), câu chuyện "giữ lửa" di sản của dòng họ bà Đinh Thị Hiền lại mang một sắc thái riêng khi cả đại gia đình cùng chung tay bảo tồn văn hóa cộng đồng.

Vợ chồng bà Hiền là trường hợp hiếm hoi khi cả hai đều được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Cả 4 người con cũng được cha mẹ truyền dạy nghề truyền thống. Trong đó, chị Đinh Thị Hái học nghề dệt từ mẹ, trở thành nghệ nhân có tiếng. Khăn quàng cổ Brưng của chị đã được công nhận OCOP 3 sao và là sản phẩm du lịch độc đáo kể câu chuyện về nghề dệt cổ truyền của người Bahnar ở vùng đất Đông Trường Sơn.

Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền (thứ 3 từ phải sang) cùng 3 người em gái (thứ 1, 2, 3 từ trái sang) tham gia Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Minh Châu

Không dừng lại ở phạm vi gia đình, bà Hiền cùng 3 người em gái là các nghệ nhân Đinh Thị Hồng, Đinh Thị Hà, Đinh Thị Hương còn tích cực tham gia các mô hình bảo tồn văn hóa của địa phương. Dù tuổi đã cao, cả 4 chị em bà đều hăng hái tham gia đội cồng chiêng nữ của làng từ ngày mới thành lập và trở thành những hạt nhân nòng cốt, thường xuyên tham gia giao lưu và biểu diễn phục vụ lễ hội, khách du lịch.

4 chị em bà Hiền còn giữ vai trò chủ chốt trong CLB Dệt thổ cẩm làng Kgiang - nơi phụ nữ trong làng chia sẻ kinh nghiệm và trao truyền kỹ năng cho lớp trẻ. Với tâm huyết của một Nghệ nhân Ưu tú, bà Hiền luôn tận tình hướng dẫn, khuyến khích phụ nữ trẻ học nghề để gìn giữ những hoa văn cổ của dân tộc.

Tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, hình ảnh bà Hiền cùng các em gái và con cháu trong đội nghệ nhân của xã Tơ Tung đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Các thành viên trong dòng họ của bà chiếm gần một nửa đội hình, cùng hòa tiếng chiêng, điệu xoang giới thiệu bản sắc văn hóa Bana đến bạn bè gần xa.

“Tôi rất tự hào khi nhiều thế hệ trong gia đình, dòng họ cùng góp mặt trong đội nghệ nhân của xã tham gia Festival. Chúng tôi luôn căn dặn con cháu phải tìm tòi, học hỏi để hiểu và yêu vốn quý của dân tộc mình. Người đi trước luôn có ý thức trao truyền cho lớp sau từ cách đánh chiêng, đan đát đến việc trồng bông, kéo sợi, dệt vải” - bà Hiền bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Cao Giang - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tơ Tung, dòng họ bà Đinh Thị Hiền có sự tiếp nối nhiều thế hệ không chỉ giữ gìn văn hóa trong gia đình mà còn giàu trách nhiệm với cộng đồng. “Họ đã góp sức lớn vào công tác bảo tồn, quảng bá di sản, văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar, đồng thời tạo nguồn lực quan trọng để góp phần cùng địa phương phát triển du lịch cộng đồng” - ông Giang cho biết.