Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều cụm rạp trên cả nước tổ chức chiếu phim miễn phí phục vụ người dân. Chương trình diễn ra trong ba ngày, từ 22 đến 24/11. Tại TP.HCM, hai rạp Đống Đa Cinema và MegaGS Cao Thắng tham gia hoạt động này, giới thiệu những bộ phim khai thác đề tài lịch sử, văn hóa, con người và đời sống Việt Nam.

Tối 23/11, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tại Đống Đa Cinema (890 Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TP.HCM), không khí khá nhộn nhịp khi nhiều người dân đến xem phim miễn phí. Trong tối cùng ngày, rạp có suất chiếu hai tác phẩm Phật Hoàng và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, bắt đầu lúc 19h30. Khu vực sảnh tập trung nhiều nhóm bạn trẻ, học sinh, sinh viên, cùng một số gia đình và người trung niên.

“Chúng em theo dõi fanpage của rạp Đống Đa trên mạng xã hội và thấy thông báo có chương trình chiếu phim miễn phí nên rủ nhau đến xem. Cả nhóm có mặt từ khoảng 17h để nhận vé, sau đó lựa chọn xem phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Dù được nghỉ học dịp này, tụi em vẫn phải dành thời gian hoàn thành bài tập vì có nhiều deadline”, Quế Xuân, trường THPT Trần Khai Nguyên, chia sẻ.

Theo kế hoạch của Cục Điện ảnh, các cụm rạp chủ động công bố lịch chiếu và hướng dẫn người dân nhận vé miễn phí, với thông tin được thông báo trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày. Tại Đống Đa Cinema, nhân viên hỗ trợ khán giả nhận vé trực tiếp tại quầy. Hoạt động diễn ra thuận lợi, không xuất hiện tình trạng chen lấn hay xếp hàng kéo dài. Vé được phát theo từng suất, có đầy đủ thông tin cần thiết như những buổi chiếu thông thường.

Kim Thơ (17 tuổi) cho biết tình cờ biết đến chương trình chiếu phim miễn phí qua TikTok. Sau khi xem thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái quyết định đến rạp Đống Đa để tham gia.

Đáng chú ý, phần lớn khán giả có mặt tại rạp quan tâm đến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Tác phẩm từng gây chú ý tại phòng vé Việt hồi tháng 8, thu hơn 200 tỷ đồng. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa một chàng trai trẻ và người ông là cựu chiến binh, qua đó khai thác những mâu thuẫn, khác biệt trong suy nghĩ giữa các thế hệ. Trong tối 23/11, nhiều phụ huynh cũng đưa con đến rạp để cùng thưởng thức tác phẩm. Chủ đề gia đình gần gũi là một trong những lý do khiến bộ phim được nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau lựa chọn.

Bên trong phòng chiếu, lượng người xem ở mức khá, song vẫn còn một số hàng ghế trống, chưa xuất hiện tình trạng kín rạp. Bên cạnh phim của Huỳnh Lập, khán giả còn được thưởng thức Phật Hoàng, tác phẩm hoạt hình tái hiện cuộc đời vua Trần Nhân Tông. Theo Cục Điện ảnh, danh sách phim được lựa chọn lần này có cả những tác phẩm do Nhà nước đặt hàng và phim do các doanh nghiệp tư nhân sản xuất, từng phát hành thương mại.

Trong ngày 24/11, Đống Đa Cinema tiếp tục tổ chức các suất chiếu miễn phí, gồm Người thầy của muôn đời - Báu vật trời cho và Làng xây đảo - Quý tử vượt giàu. Bên cạnh các suất chiếu tại rạp, tuần phim còn triển khai hoạt động chiếu lưu động tại nhiều địa phương, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn chưa có rạp. Đây là một trong những hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận điện ảnh cho người dân trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.