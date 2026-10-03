Vạ miệng vì… bon mồm!

Công an xã Giai Lạc làm việc với bà H.

Thông tin do bà H. lan truyền đã tác động tiêu cực, làm 4 khách hàng đến rút tiền trước thời hạn và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Quỹ. Tiếp nhận thông tin vụ việc, ngày 2-10, Công an xã Giai Lạc cho biết, đã mời bà H. đến làm việc và đương sự đã thừa nhận nội dung mình “đi đồn” chưa có bất kỳ căn cứ xác thực nào và hoàn toàn không đúng sự thật.Hiện, vụ việc đang được Công an xã Giai Lạc tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.