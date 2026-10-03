Công an tỉnh Khánh Hòa vừa công bố 16 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, gồm 2 điểm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và 14 điểm tại công an cấp xã.

Hai điểm tiếp nhận thuộc Phòng Cảnh sát giao thông gồm: Tổ tiếp nhận tại số 2 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang và Tổ tiếp nhận tại số 2 Hà Huy Tập, phường Bảo An.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

14 điểm tiếp nhận tại công an cấp xã gồm: Công an xã Vạn Ninh (số 471 Hùng Vương); Công an phường Ninh Hòa (đường 16/7, Tổ dân phố 8); Công an xã Diên Khánh (số 128 Lý Tự Trọng); Công an phường Cam Ranh (số 4 Phạm Hùng); Công an xã Cam Lâm (số 1 Phạm Văn Đồng); Công an xã Khánh Vĩnh (số 47 Lê Hồng Phong); Công an xã Khánh Sơn (số 4 Lê Duẩn); Công an phường Phan Rang (số 2 Hùng Vương); Công an xã Phước Hữu (thôn Thành Đức); Công an xã Thuận Nam (thôn Văn Lâm 3); Công an phường Ninh Chử (số 89 Phạm Ngọc Thạch); Công an xã Ninh Hải (thôn Xóm Bằng 2); Công an xã Lâm Sơn (thôn Lập Lá) và Công an xã Bác Ái (thôn Trà Co).

Công an tỉnh đang tổng rà soát, làm sạch và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe nhằm khắc phục tình trạng thông tin thiếu, sai lệch, trùng lặp, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đợt rà soát được triển khai từ đầu tháng 9 đến hết ngày 7-12, nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, đồng bộ với dữ liệu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng giấy phép lái xe điện tử.

Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã kiểm tra, đối chiếu các trường hợp thông tin trên giấy phép lái xe chưa thống nhất với dữ liệu dân cư; sử dụng giấy tờ tùy thân cũ; một người có nhiều số giấy phép lái xe hoặc nhiều người cùng sử dụng một số giấy phép lái xe. Với những trường hợp chưa đủ căn cứ xác định, cơ quan Công an tiếp tục xác minh trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung thông tin, bảo đảm dữ liệu sau cập nhật chính xác, thống nhất.

Danh sách 16 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Công an tỉnh cũng đang tập trung rà soát các giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Công an cấp xã sẽ thông báo, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe theo quy định. Người đang sử dụng loại giấy phép này có thể liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông hoặc công an cấp xã tại các điểm tiếp nhận hồ sơ để được kiểm tra, hướng dẫn cụ thể.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân chủ động phối hợp khi được cơ quan Công an liên hệ xác minh; cung cấp thông tin chính xác, xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan để đối chiếu theo hướng dẫn. Khi phát hiện thông tin trên giấy phép lái xe điện tử chưa chính xác, người dân cần phản ánh với cơ quan Công an để được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe đồng bộ với dữ liệu dân cư góp phần hạn chế sai sót, trùng lặp trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân trên môi trường số.