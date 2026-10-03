Người dân cảnh giác thoát bẫy lừa đảo

Một phần nội dung đối tượng lừa đảo trao đổi với ánh H.

Theo đó, anh H.H.H. (trú tại xã Ea Wer, Đắk Lắk) nhận được điện thoại từ một người tự xưng là cán bộ công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn, liên hệ thuê xe vận chuyển hàng với giá 2 triệu đồng. Quá trình trao đổi, đối tượng đề nghị anh H. chuyển 136,5 triệu đồng vào tài khoản của bên bán hàng mà anh H. được thuê đến vận chuyển và hứa sẽ hoàn trả sau. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh H. không chuyển tiền và trình báo Công an xã xã Buôn Đôn để xác minh. Qua kiểm tra, Công an xã Buôn Đôn xác định đây là thủ đoạn sử dụng thông tin gian dối, lợi dụng lòng tin để yêu cầu bị hại chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.