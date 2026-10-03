Cháy nhà cao tầng nên chạy lên hay chạy xuống và kỹ năng thoát hiểm

Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, trước tiên cần có niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ xảy cháy. Trong hoạt động có sử dụng xăng, dầu, khí đốt và các chất nguy hiểm về cháy, nổ khác..., phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nơi đun nấu, nơi được phép sử dụng lửa phải có quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và giải pháp ngăn cháy lan.

Lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho hệ thống điện của toàn bộ công trình, từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn. Có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng thiết bị điện, đặc biệt là thiết bị điện sinh nhiệt.

Xây tường, trần và khoang đệm ngăn cháy giữa các khu vực; cửa đi, cửa sổ ở tường ngăn cháy phải là cửa chống cháy. Không sử dụng các vật liệu dễ cháy để làm trần, mái, vách ngăn, cách âm... Rèm, phông màn, thảm phải được ngâm tẩm chất chống cháy.

Cách phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay khi hàng loạt vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Hộp, ống kỹ thuật thông tầng hoặc thông giữa các hệ thống được làm bằng vật liệu không cháy và chèn kín bằng vật liệu không cháy. Bố trí các bộ phận không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm về cháy xen kẽ giữa các bộ phận nguy hiểm về cháy để chống cháy lan. Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đảm bảo chữa cháy được trên toàn bộ diện tích.

Khi có hỏa hoạn ở tòa nhà cao tầng, nên chạy lên hay chay xuống để thoát hiểm?

Thông tin trên VTC News, trường hợp đám cháy không xuất hiện ở phòng, tầng của mình, việc đầu tiên bạn phải làm là xác định vị trí của ngọn lửa và nguồn khói. Trong trường hợp luồng khói từ trên cao, hoặc ngay trong tầng của bạn, hãy nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm và chạy thoát xuống các tầng dưới; không sử dụng thang máy.

Còn nếu đám cháy xuất phát từ tầng dưới, đặc biệt là tầng 1, lửa bùng phát dữ dội mà con người không thể vượt qua, tình huống lúc này sẽ trở nên phức tạp hơn. Ngọn lửa sẽ vô tình bịt lối thoát hiểm cầu thang bộ và cửa chính của tòa nhà.

Lúc này, khói sẽ bốc ngược lên trên với tốc độ nhanh. Vì vậy, người dân ở các tầng thấp có độ cao không quá 3,5m có thể tìm lối thoát hiểm qua đường cửa sổ hoặc ban công, nếu có đủ điều kiện an toàn như có thang dây để trèo ra ngoài.

Nếu không đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không được nhảy bởi khả năng sống sót không cao. Thay vào đó, hãy cân nhắc di chuyển lên các tầng cao hơn hay tầng thượng, tìm một khu vực an toàn, đóng kín cửa lại để phần nào cách ly với đám cháy, tốt nhất là những khu vực có cửa sổ, ban công thoáng khí, cung cấp nhiều oxy.

Trong trường hợp luồng khói từ trên cao, hoặc ngay trong tầng của bạn, hãy nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm và chạy thoát xuống các tầng dưới; không sử dụng thang máy.

Nếu dưới cửa ra vào của căn phòng có các khe hở, hãy tận dụng những chiếc khăn, chăn ẩm để chèn, ngăn khói tràn vào.

Như vậy, khi có hỏa hoạn ở tòa nhà cao tầng, nếu điểm cháy ở tầng trên thì hãy chạy xuống tầng dưới; nếu điểm cháy nằm ở tầng dưới và lửa khói đã chặn lối thoát hiểm đi xuống thì bạn nên thoát lên sân thượng càng sớm càng tốt. Nếu đang thoát lên sân thượng mà thấy bị lửa, khói bốc lên hoặc lối đi lên bị chặn thì phải dứt khoát thay đổi lối thoát và thoát ra từ lối đi an toàn ở tầng khác.

Cách thoát hiểm khi cháy chung cư, nhà cao tầng

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi có cháy, bạn cố gắng tìm mọi cách để dùng khăn ướt che kín miệng và mũi. Chiếc khăn sẽ trở thành chiếc mặt nạ phòng độc, giúp lọc không khí để bạn thở dễ dàng hơn. Nên tránh xa những không gian gây ngạt như phòng kín và các địa điểm có thể gây nổ như bình gas, tủ lạnh, máy lạnh…

Để tránh bị sặc khói, bạn có thể tự tạo ra một chỗ ẩn nấp ngăn khói tràn vào miệng bằng cách dùng tấm nệm đã làm ướt, đặt nghiêng một góc 45 độ vào thành ban công, sau đó ngồi dưới khoảng trống mà đệm tạo ra. Khói tràn qua cửa ban công sẽ trượt theo tấm nệm và bay lên trên. Đây là một trong những kỹ năng thoát hiểm khi có cháy mà bạn cần phải biết.

Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát hiểm khác.

Nếu không có lối thoát, phải chạy ra cửa sổ, ban công ra hiệu và gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

Dù có sợ hãi, bạn cũng không bao giờ được nấp dưới gầm giường hay phòng để đồ vì lính cứu hỏa sẽ rất khó tìm ra bạn. Điều đáng lưu ý, mỗi chung cư, nhà cao tầng đều có kiến trúc khác nhau nên bạn cần phải tìm hiểu kỹ những chỉ dẫn thoát hiểm mỗi khi bước vào toà nhà.