Bộ đội Biên phòng bắt tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 2-10, tại vùng biển TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 18 tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu ĐT-93686-TS chở 5 người, do ông Võ Thanh Phong, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng.

Tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra hàng hóa trên tàu ĐT-93686 –TS.

Tàu ĐT-93686-TS.

Kiểm tra hàng hóa trên phương tiện, ông Võ Thanh Phong khai nhận đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu diesel; không xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo quy định cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời dẫn giải phương tiện cùng người và hàng hóa về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.