Bắt giữ kẻ lẩn trốn quyết định truy nã suốt hơn 33 năm tại Lào Cai

Trước đó, ngày 01/10/2026, Công an phường Lào Cai tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 về việc xác minh, truy tìm Lý Văn Tài – đối tượng đang bị Quân khu 2 ra quyết định truy nã và đã lẩn trốn suốt hơn 3 thập kỷ.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Công an phường Lào Cai đã khẩn trương tung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát nhân thân, lai lịch cũng như di biến động của đối tượng trên địa bàn. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ xác minh, đến ngày 02/10/2026, lực lượng công an đã phát hiện và khống chế thành công Lý Văn Tài khi hắn đang ẩn nấp tại tổ dân phố số 45, Bản Phiệt, phường Lào Cai.

Lực lượng Công an phường Lào Cai phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 bắt giữ thành công đối tượng Lý Văn Tài sau hơn 33 năm lẩn trốn. (Ảnh: CAPLC)

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 để thụ lý, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Thành công từ việc bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn không chỉ khẳng định năng lực bám địa bàn, sự tinh thông nghiệp vụ của lực lượng Công an cơ sở, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa Công an địa phương và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng. Qua đó, góp phần siết chặt an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.