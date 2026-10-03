Mexico triệt phá cơ sở sản xuất thuốc lá lậu, thu giữ 60 tấn hàng

Tang vật một vụ bắt giữ thuốc lá. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, nhà chức trách Mexico cho biết lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một cơ sở sản xuất thuốc lá trái phép tại thành phố Huixquilucan, bang Mexico, thu giữ khoảng 60 tấn sản phẩm bất hợp pháp và bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 2 người nước ngoài.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Cơ quan An ninh Mexico, cho biết cơ sở trên được sử dụng để sản xuất và phân phối thuốc lá trái phép.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 triệu điếu thuốc lá, khoảng 102.000 bao thuốc, 4 máy móc phục vụ sản xuất, cùng nhiều thùng thuốc lá nguyên liệu, đầu lọc và vật liệu dùng để đóng gói.

Ngoài ra, họ cũng tạm giữ 2 phương tiện và niêm phong cơ sở sản xuất, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 2 người nước ngoài.

Các đối tượng này cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan công tố để xử lý theo quy định.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Mexico tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán thuốc lá trái phép. Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Cơ quan Hải quan quốc gia (ANAM), Hải quân và Cơ quan An ninh Mexico đã thu giữ khoảng 5,8 triệu điếu thuốc lá bất hợp pháp tại Sân bay Quốc tế Mexico City, được vận chuyển từ châu Á.

Tháng 9/2026, lực lượng chức năng nước này tiếp tục thu giữ 8,78 triệu điếu thuốc lá nghi nhập lậu tại cảng Lázaro Cárdenas, bang Michoacán.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng chức năng Mexico cùng ngày đã bắt giữ một cựu sĩ quan Hải quân tại thành phố Zapopan, bang Jalisco, với cáo buộc tham gia đường dây buôn lậu nhiên liệu và tội phạm có tổ chức.

Theo nhà chức trách nước này, đối tượng trên từng giữ vị trí liên quan đến công tác tình báo của Hải quân Mexico và bị cáo buộc tham gia đưa trái phép nhiên liệu qua các cảng Altamira và Tampico trong 2 năm qua.

Trước đó, ngày 30/9, Hải quân và Cơ quan Hải quan Mexico cũng đã thu giữ 8,64 kg cocaine tại Sân bay Quốc tế Mexico City. Số ma túy này được giấu trong 20 món đồ thủ công bằng sợi thủy tinh, trong hành lý ký gửi của một hành khách đến từ Lima (Peru).

Theo nhà chức trách Mexico, các hoạt động buôn bán thuốc lá và ma túy trái phép gây thất thu thuế, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và liên quan đến các mạng lưới buôn lậu./.