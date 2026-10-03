Gia Lai: Quản lý thị trường xử phạt 626 vụ vi phạm trong 9 tháng

Thị trường càng sôi động, hoạt động kiểm tra, kiểm soát càng phải đi trước một bước. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã kiểm tra 1.381 vụ, xử lý 626 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 10,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền xử phạt hành chính hơn 6,1 tỷ đồng; tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ đồng và tiền bán hàng hóa hơn 1,5 tỷ đồng. Hàng hóa trị giá hơn 1,07 tỷ đồng bị tịch thu; hơn 6,3 tỷ đồng hàng hóa phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng mạnh. Đây cũng là lúc hàng hóa lưu thông với mật độ cao hơn, kéo theo nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng gia tăng. Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai xác định kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát diễn biến từng địa bàn và từng nhóm hàng.