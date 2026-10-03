Bị khởi tố vì tập kết trái quy định vỏ dây điện thải để tái chế

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Q.C.Q (trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện hành vi đổ thải trái quy định tại xóm Đèo Khê (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Nơi tập kết 140 bao jumbo chứa vỏ dây điện thải được cơ quan Công an phát hiện

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện 140 bao jumbo chứa vỏ dây điện thải đã nghiền nhỏ. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ số chất thải trên là do ông Q.C.Q tập kết từ tháng 4/2026 với mục đích sản xuất tái chế nhựa thải thành hạt nhựa.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Q.C.Q về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Khoản 3, Điều 235, Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.