Công việc thường ngày của lính chữa cháy

Nhưng để có sự ứng phó nhanh và kịp thời đó, mỗi CBCS hàng ngày đều phải thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện, kiểm tra phương tiện, nắm địa bàn; nghiên vứu, khảo sát những địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao; tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy và xây dựng phương án xử lý các tình huống phức tạp. Mọi công việc ấy đều được triển khai liên tục, với yêu cầu cao về tính chính xác và khả năng phản ứng nhanh. Bởi mỗi một CBCS đều hiểu rằng, đằng sau đó là cả sự kỳ vọng của người dân trong những tình huống mà mỗi giây đều có thể quyết định sự sống còn.

Đội Chữa cháy và CNCH KV4 diễn tập chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu.

Thượng tá Ngô Văn Thượng, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH KV4 chia sẻ, trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không có chỗ cho sự chủ quan. “Mỗi tình huống thực tế đều khác nhau, nhưng nếu được chuẩn bị kỹ về phương án, con người và phương tiện thì khi có sự cố xảy ra, cán bộ, chiến sĩ sẽ chủ động hơn trong xử lý”. Tinh thần ấy được thể hiện từ công tác huấn luyện hằng ngày. Mỗi CBCS phải rèn luyện thể lực, kỹ năng sử dụng phương tiện, kỹ thuật tiếp cận đám cháy, tìm kiếm người bị nạn, thoát hiểm trong môi trường nguy hiểm và phối hợp giữa các lực lượng. Thể hiện rõ nhất là qua vụ cháy nhà cấp 4 tại số 328 đường Hoàng Thị Loan đầu tháng 4-2026 hoặc vụ cứu nhiều người tại một vụ cháy xảy ra trong đêm khuya ở một nhà nghỉ đường Nguyễn Tất Thành vào cuối tháng 8.2026.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong thời gian qua, Đội Chữa cháy và CNCH KV 4 đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng về PCCC và CNCH đến đông đảo nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Hơn 400 cơ sở thuộc diện quản lý tại 2 phường Thanh Khê và An Khê, đơn vị đã tổ chức việc khai báo, cập nhật dữ liệu; hướng dẫn trang bị, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở; vận động 1.206/1.206 cơ sở ít nhất 1 người cài đặt, sử dụng Ứng dụng “Báo cháy 114”. Chủ động tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp kết hợp thực tập phương án chữa cháy phối hợp đối với 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh, Tòa nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê; chợ, cửa hàng xăng dầu…Hướng dẫn 380 cơ sở trên địa bàn phụ trách tự thực tập phương án chữa cháy tại chỗ các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra, kỹ năng thoát nạn và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người; phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Thông qua các buổi thực tập phương án, người dân và lực lượng tại chỗ được trực tiếp tham gia xử lý tình huống giả định, nâng cao kỹ năng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra. Việc kiện toàn lại 231 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, 825 mô hình Điểm chữa cháy công cộng và 181 mô hình Điểm chữa cháy công cộng ban đầu cũng đã tạo sự liên kết chặt chẽ trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn 2 phường Thanh Khê và An Khê.

Hướng dẫn kỹ năng chữa cháy cho lực lượng dân phòng phường Thanh Khê.

Với phương châm “đi từng ngõ, rà từng nhà”, CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đã tích cực bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân, lắng nghe và giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, đồng thời lan tỏa sâu rộng ý thức tự giác chấp hành các quy định về PCCC trong cộng đồng. “Thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường sự tương tác với người dân, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng phát triển vững mạnh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân”- Thượng tá Ngô Văn Thượng cho biết.

PHƯƠNG KIẾM