Căn cước công dân phải đổi ở những mốc tuổi nào?

Hiện nay, các loại Căn cước công dân hay thẻ Căn cước đều có thời hạn sử dụng theo độ tuổi.

Theo khoản 1 Điều 46 Luật Căn cước 2023 đang áp dụng, Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.

Trong đó, Điều 21 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định, Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Đối với thẻ Căn cước từ cấp từ 01/7/2024, Điều 21 Luật Căn cước 2023 cũng có quy định tương tự: Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Như vậy, có 3 mốc tuổi phải đổi thẻ Căn cước công dân là: Đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Nếu người dân không thể nhớ chính xác được 3 mốc này thì cần lưu ý, mặt trước của thẻ Căn cước công dân có ghi thời hạn sử dụng của Căn cước công dân. Người dân có thể xem tại thẻ để biết thời điểm cần đi đổi Căn cước công dân.

Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều này có nghĩa là nếu Căn cước công dân đã được cấp/đổi/cấp lại khi công dân đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi, đủ 58 tuổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo mà không phải đổi ở mốc 25, 40 và 60 tuổi.

Căn cước hết hạn phải làm gì? Những mốc tuổi người dân cần đặc biệt lưu ý (ảnh minh họa).

Thủ tục đổi Căn cước công dân hết hạn

Theo Điều 23 và Điều 25 Luật Căn cước, thủ tục đổi Căn cước công dân hết hạn sang thẻ Căn cước được thực hiện qua 7 bước.

Bước 1: Đề nghị cấp thẻ Căn cước

Công dân có thể đến địa điểm làm thủ tục cấp thẻ Căn cước tại cơ quan quản lý căn cước để đề nghị cấp thẻ.

Ngoài ra, người dân có thể thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Khi thực hiện trực tuyến, công dân kiểm tra thông tin của mình được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin chính xác, người dân đăng ký thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh.

Bước 2: Cung cấp thông tin tại cơ quan cấp Căn cước

Người dân cung cấp các thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 3: Lập hồ sơ cấp thẻ Căn cước

Cán bộ tiếp nhận tìm kiếm thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp thẻ.

Bước 4: Thu nhận dữ liệu sinh trắc học

Cơ quan chức năng tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt và thu nhận ảnh mống mắt của công dân. Đây là điểm đáng chú ý trong thủ tục cấp thẻ Căn cước theo quy định mới.

Bước 5: Kiểm tra và ký xác nhận

Cơ quan tiếp nhận in Phiếu thu nhận thông tin căn cước và Phiếu thu thập thông tin dân cư nếu có để công dân kiểm tra, ký xác nhận.

Bước 6: Nộp lệ phí và nhận giấy hẹn

Người làm thủ tục nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp, sau đó được cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục về căn cước.

Bước 7: Nhận thẻ Căn cước

Người dân có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước hoặc lựa chọn nhận qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ theo yêu cầu.

Theo Điều 26 Luật Căn cước được nguồn dẫn, thời hạn cấp đổi thẻ Căn cước là 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý căn cước nhận đủ hồ sơ theo quy định.