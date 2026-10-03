Người phanh phui sai phạm Man City bị đe dọa

“Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển đến một địa điểm bí mật trong vài ngày tới và ở đó vô thời hạn. Tôi phải lẩn trốn vì đã nhận nhiều lời đe dọa và đối mặt nguy cơ lớn bị ám sát”, báo The Sun (Anh) dẫn lời ông Rui Pinto hôm 2/10.

Tuyên bố được đưa ra sau khi người sáng lập Football Leaks nhận thông báo chương trình bảo vệ nhân chứng dành cho mình tại Bồ Đào Nha sẽ kết thúc ngày 10/10. Từ tháng 8/2020, ông sống tại một địa điểm bí mật và được cảnh sát bảo vệ.

Theo ông Pinto, 37 tuổi, cơ quan phụ trách chương trình thông báo quyết định chỉ vài giờ sau phán quyết xác định Man City vi phạm các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Ông cho rằng, việc rút lực lượng bảo vệ trong lúc những lời đe dọa vẫn tiếp diễn đã đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Ông Rui Pinto, người sáng lập Football Leaks, cho biết phải chuyển nơi ở sau khi nhận nhiều lời đe dọa sát hại. Ảnh: AFP.

Công dân Bồ Đào Nha này thành lập Football Leaks năm 2015 và cung cấp hơn 70 triệu tài liệu cho tạp chí Der Spiegel (Đức). Tháng 11/2018, tạp chí này công bố những tài liệu liên quan đến Man City, góp phần đưa các hoạt động tài chính của CLB ra ánh sáng.

Mới đây, một Ủy ban độc lập xác định đội chủ sân Etihad vi phạm hơn 100 cáo buộc, gồm các sai phạm tài chính nghiêm trọng trong 9 mùa giải và phần lớn cáo buộc không hợp tác điều tra. Ngoại hạng Anh cho biết Man City che giấu 900 triệu bảng thông qua những thỏa thuận giả tạo.

Hiện đội bóng nửa xanh thành Manchester đã nộp đơn kháng cáo phán quyết.

Trong khi vụ việc tiếp tục diễn biến, đội ngũ luật sư của ông Rui Pinto cảnh báo những mối đe dọa đối với thân chủ có cơ sở thực tế. Họ cho biết ông từng bị hành hung tại Lisbon, Bồ Đào Nha hồi tháng 4, còn các tài liệu Football Leaks công bố liên quan đến nhiều nhân vật quyền lực, có nguồn lực lớn và những vụ kiện vẫn đang được giải quyết.

Các luật sư đã đề nghị Bộ Tư pháp Bồ Đào Nha xem xét lại quyết định, công khai căn cứ đánh giá mức độ rủi ro, lắng nghe ý kiến của Pinto và duy trì việc bảo vệ ông. Theo thông báo của nhóm luật sư, họ chưa nhận được phản hồi khi lên tiếng về vụ việc.

Nhóm này dùng cụm từ “khủng bố nhà nước” để phản đối cách xử lý của nhà chức trách, cho rằng việc đột ngột rút nơi ở được bảo vệ khiến ông Pinto dễ bị tổn hại hơn bất cứ thời điểm nào kể từ năm 2020.

Để trang trải chi phí di chuyển và bảo đảm an toàn, ông Rui Pinto mở chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe ngày 2/10, đặt mục tiêu 3 triệu euro. Theo số liệu The Sun ghi nhận, chiến dịch đã nhận được 10.000 euro trong 2 giờ đầu.

Ông kêu gọi cộng đồng hỗ trợ để vượt qua tình cảnh hiện tại, đồng thời cảm ơn những người tiếp tục đồng hành với Football Leaks.

Giữa nỗi lo cho sự an toàn của bản thân, ông Rui Pinto khẳng định: “Tôi có thể bảo đảm với mọi người một điều rằng cuộc đấu tranh chắc chắn sẽ còn tiếp tục!”.