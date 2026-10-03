Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp 'nhanh, lấy ngay' trên mạng

Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo người dân cần thận trọng trước các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội rao nhận làm phiếu lý lịch tư pháp với những lời quảng cáo như “làm nhanh”, “lấy ngay”, “không cần thủ tục”. Những dịch vụ này tiềm ẩn nguy cơ người dân bị chiếm đoạt tiền, làm giả giấy tờ hoặc lộ lọt thông tin cá nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận phản ánh của một số người dân liên quan đến các dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp được quảng cáo trên mạng xã hội. Có trường hợp đã chuyển tiền nhưng không nhận được phiếu, trong khi một số người khác nhận phải giấy tờ giả.

Qua những vụ việc trên, cơ quan Công an cho rằng người dân không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền mà còn có thể gặp rủi ro về thông tin cá nhân khi sử dụng các dịch vụ không chính thức trên mạng.

Người dân cần cảnh giác với các dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp được quảng cáo trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Thủ đoạn của các đối tượng có thể bắt đầu từ việc đánh vào tâm lý cần giấy tờ gấp của người dân. Sau khi tiếp cận, chúng yêu cầu khách hàng chuyển khoản phí dịch vụ, đồng thời thu thập các dữ liệu như thông tin cá nhân, căn cước, giấy tờ tùy thân hoặc thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng. Một số trường hợp còn có thể cung cấp phiếu lý lịch tư pháp giả để tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền.

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân khi có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nên trực tiếp sử dụng các kênh được cơ quan chức năng cung cấp, gồm ứng dụng VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân không nên tìm đến những cá nhân hoặc tài khoản trung gian quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội.

Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Quy trình được thực hiện từ kê khai thông tin, gửi hồ sơ, thanh toán lệ phí đến theo dõi quá trình giải quyết ngay trên hệ thống.

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, hồ sơ hợp lệ thông thường được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. Đối với trường hợp cần xác minh về người từng cư trú tại nhiều địa phương, có thời gian ở nước ngoài, là người nước ngoài hoặc thuộc diện phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích, thời gian giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.

Công an khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho các tài khoản chưa được xác minh. Ảnh minh họa

Đối với hồ sơ nộp trực tuyến, phiếu lý lịch tư pháp điện tử được cấp theo quy định. Bản điện tử và bản giấy đều có giá trị pháp lý theo quy định hiện hành. Phiếu điện tử được tích hợp mã QR nhằm hỗ trợ việc kiểm tra, xác thực thông tin.

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị người dân tuyệt đối thận trọng khi tiếp cận các quảng cáo nhận làm phiếu lý lịch tư pháp trên mạng. Không cung cấp tùy tiện thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, dữ liệu tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền cho các tài khoản chưa được xác minh.

Khi phát hiện tài khoản hoặc cá nhân có dấu hiệu nhận môi giới, làm giả phiếu lý lịch tư pháp hoặc có hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị công bố số điện thoại 069.410.0069 để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân liên quan đến nội dung này.