Bắt 3 kẻ tổ chức cho 4 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình đấu tranh chuyên án XC726P do Cục Trinh sát (Bộ đội Biên phòng) chủ trì, xác lập nhằm đấu tranh với hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.

Lúc 19h30 ngày 26/9, tại Km 589+400, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị), lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Cục Trinh sát (Bộ đội Biên phòng) và Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an) dừng, kiểm tra xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 43H-145.39.

Lê Phúc và Trương Quang Hào tại trụ sở của cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (SN 1993) và Trương Quang Hào (SN 1991), cùng trú TP Đà Nẵng có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép. Những người này gồm Su Binghui (Tô Bính Huy, SN 1988), Zheng Desheng (Trịnh Đức Thịnh, SN 1995), Zhang Yue (Trương Dược, SN 1997) và Chen Mengjun (Trần Mãnh Quân, SN 1998).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (SN 1982, trú xã Đông Thạnh, TP.HCM). Tâm bị xác định có hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ TP.HCM ra Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Roòn lập hồ sơ, phối hợp với các lực lượng chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện các hoạt động điều tra, tố tụng.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ, những người liên quan và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bốn công dân Trung Quốc được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định.

4 người Trung Quốc được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, quá trình phối hợp đấu tranh chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng chặn đứng đường dây tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.