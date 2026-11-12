Ðường rộng từ lòng dân

Người dân bon Bu Dăr, xã Quảng Trực tự nguyện hiến đất, góp sức mở rộng đường

Đồng thuận hiến đất mở đường

Những ngày này, không khí thi công tuyến đường qua bon Bu Dăr, xã Quảng Trực diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân công được huy động để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của người dân. Đáng chú ý, để có mặt bằng triển khai dự án, 42 hộ dân đã đồng thuận bàn giao đất, trong đó nhiều gia đình tự nguyện hiến đất và cây trồng có giá trị kinh tế. Theo thiết kế, tuyến đường dài hơn 2,5 km, nền đường rộng 6,5 m, được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước kiên cố và điện chiếu sáng công cộng. Tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 1,4 ha, chủ yếu là đất sản xuất và đất ở của người dân.

Ngay từ khi có chủ trương đầu tư, ban tự quản bon đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công trình. Nhờ công khai thông tin, giải thích cụ thể, người dân hiểu rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình, từ đó tự nguyện chung sức thực hiện. Ông Vũ Minh Tiến - Trưởng bon Bu Dăr, xã Quảng Trực cho biết: “Khi nhận được chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường, ban tự quản đã tổ chức họp, lấy ý kiến các hộ dân và giải thích những lợi ích thiết thực. Đường rộng hơn sẽ giúp bà con vận chuyển nông sản thuận lợi, các cháu đến trường an toàn, không còn cảnh lầy lội như trước. Vì vậy, 100% hộ dân đều đồng tình, nhất trí”.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, sự đồng thuận, chung sức của người dân đã góp phần tháo gỡ khó khăn, đưa những công trình giao thông nông thôn từng bước được triển khai

Trong phong trào hiến đất làm đường, gia đình bà Hồ Thị Thanh Huyền là một trong những hộ tiên phong. Dù diện tích đất nằm trong phạm vi mở rộng tuyến đường đang trồng cà phê cho thu hoạch và mắc ca mới bước vào giai đoạn thu bói, gia đình bà vẫn tự nguyện hiến hơn 2.000 m² đất để phục vụ công trình. “Cà phê đang cho thu hoạch, mắc ca mới bói năm thứ ba nên gia đình cũng tiếc công chăm sóc. Nhưng nghĩ đến lợi ích chung, mong muốn đường sá rộng rãi, bon làng ngày càng phát triển nên gia đình tôi sẵn sàng hiến đất. Tôi mong con đường sớm hoàn thành để bà con đi lại và vận chuyển nông sản thuận tiện hơn”.

Mở đường, mở không gian phát triển

Năm 2026, xã Quảng Trực được phân bổ hơn 30,7 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu dân cư bon Bu Dăr và hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư 15,5 tỷ đồng. Đây không chỉ là công trình giao thông nông thôn mà còn mang ý nghĩa kết nối, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm xã. Theo ông Nguyễn Văn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, tuyến đường có vai trò như một trục giao thông tránh phía Đông khu trung tâm xã. Hiện khu vực trung tâm tập trung trường nội trú, trường mầm non cùng nhiều hoạt động giao thương, đi lại của người dân. Việc đầu tư tuyến đường sẽ góp phần phân luồng, giảm áp lực giao thông, đồng thời mở thêm không gian phát triển cho địa phương.

Để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp với ban tự quản bon tuyên truyền, đối thoại và giải đáp những vướng mắc của người dân

Công trình không chỉ cải thiện điều kiện đi lại mà còn tạo thuận lợi cho vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa. Khi giao thông được kết nối đồng bộ, địa phương có thêm điều kiện thu hút các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đến đầu tư, khai thác tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Để tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng, cấp ủy, chính quyền xã đã trực tiếp phối hợp với ban tự quản bon tuyên truyền, đối thoại, giải đáp những vướng mắc liên quan đến phạm vi thu hồi đất và tài sản trên đất. Nhờ đó, các hộ dân trong vùng dự án thống nhất ký biên bản bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công trình. Sự đồng lòng của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương là nền tảng quan trọng để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, từng bước hoàn thiện hạ tầng, mở lối cho vùng đất biên cương phát triển.