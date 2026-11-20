Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 40 tiếp xúc cử tri tại xã Bình Lợi

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh dự án Khu đô thị Sing - Việt kéo dài hơn 29 năm qua, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Cử tri Tô Phước Cường cho rằng, việc chi trả tiền bồi thường kéo dài là không phù hợp với các quy định pháp luật; đề nghị UBND TPHCM rà soát hồ sơ pháp lý dự án, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và công khai kết quả cho người dân.

Cử tri Phạm Văn Bao đề nghị cơ quan chức năng làm rõ: nếu dự án tiếp tục thực hiện thì phải công khai thời gian triển khai, hoàn thành, trình tự, thủ tục thu hồi đất cũng như việc bố trí tái định cư cho người dân.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND TPHCM

Trả lời cử tri, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, dự án Sing - Việt sẽ tiếp tục được triển khai. Sau khi làm việc với thành phố, nhà đầu tư đã đề nghị được hỗ trợ các thủ tục giao đất để thực hiện dự án tái định cư ngay trong quý 1-2027.

Đối với hơn 300 hộ dân còn lại chưa hoàn tất bồi thường, sau buổi tiếp xúc, UBND xã Bình Lợi sẽ tổng hợp ý kiến để UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan liên quan trả lời.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, kinh phí chi trả bồi thường không phụ thuộc ý chí của nhà đầu tư mà thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

"Thành phố đặc biệt quan tâm đến dự án và sẽ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được giải quyết đúng quy định", đồng chí Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm, giải quyết các ý kiến của cử tri; đồng thời, HĐND thành phố giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đặc biệt đối với dự án Sing - Việt.

Đồng chí yêu cầu UBND xã Bình Lợi chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; bố trí lịch tiếp dân của người đứng đầu, nắm bắt dư luận, tâm tư của người dân, có kênh tiếp nhận ý kiến kịp thời và công khai thông tin liên quan các dự án triển khai trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu UBND TPHCM rà soát toàn diện dự án Sing - Việt và dự án khu tái định cư để xử lý triệt để các kiến nghị của cử tri; rà soát giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến các dự án khác đã triển khai nhưng chưa giải quyết dứt điểm, để người dân biết và thực hiện tiếp các quyền của mình theo luật định.