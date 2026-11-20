Các dự án được tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai các bước nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho 107 hộ dân tại xã Trung Sơn, xã Trung Thành và xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, từng bước ổn định đời sống cho nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.

Giai đoạn 2021 - 2025 đã có gần 600 hộ dân thuộc đề án sắp xếp, ổn định dân cư được tỉnh Thanh Hoá bố trí tái định cư.

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Xa Lao (bản Ma Hác cũ), xã Trung Lý được phê duyệt với quy mô khu tái định cư tập trung cho 42 hộ dân.

Diện tích thực hiện dự án khoảng 33.000m²; gồm các hạng mục chính san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và các hạng mục kỹ thuật cần thiết khác.

Tỉnh này cũng phê duyệt dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Tân Lập, xã Trung Thành có quy mô đầu tư khu tái định cư cho 16 hộ dân, diện tích thực hiện dự án khoảng 12.000m2.

Dự án gồm các hạng mục chính san lấp mặt bằng, đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước và các hạng mục kỹ thuật cần thiết khác.

Tại bản Chiềng, xã Trung Sơn, khu tái định cư được phê duyệt với quy mô 49 hộ dân, với diện tích thực hiện dự án khoảng 23.000m²; gồm các hạng mục chính: San lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải và các hạng mục kỹ thuật cần thiết khác.

Tổng mức đầu tư của ba dự án là hơn 45 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2027.