Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 và đại diện một số cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và xã Thất Khê.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau

Trong chương trình, đoàn công tác đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và kiểm tra thực địa về tiến độ tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau.

Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau có tổng mức đầu tư trên 86 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2027. Công trình bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: xây mới đền thờ liệt sĩ, nhà quản trang, đài tưởng niệm, sân hành lễ và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành; 5/5 gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đã nhận đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Công trình được khởi công từ đầu tháng 6/2026, hiện đang triển khai các hạng mục phá dỡ, san nền, thi công móng đền thờ chính và chuẩn bị vật liệu thi công các hạng mục tiếp theo. Khối lượng thi công xây dựng ước đạt khoảng 28% giá trị hợp đồng. Quá trình thi công cơ bản bảo đảm các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, quản lý chất lượng, vệ sinh môi trường và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá tình hình triển khai các hạng mục, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và yêu cầu đặt ra đối với công trình.

Đoàn kiểm tra tiến độ sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau

Đại diện đơn vị thi công báo cáo tiến độ triển khai Dự án tại Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian thi công thực tế chỉ còn khoảng 6 tháng, vì vậy, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí yêu cầu địa phương cần phấn đấu hoàn thành cơ bản các công việc trước ngày 15/6/2027; trong đó, ưu tiên hoàn thành khu vực đền thờ và toàn bộ phần hạ cốt, bảo đảm kết nối đồng bộ với các khu vực hiện có. Đối với những hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ do yếu tố khách quan, cần chủ động xây dựng phương án dự phòng, tập trung hoàn thành trước các hạng mục chính để tổ chức khánh thành sơ bộ, kịp thời phục vụ công tác tổng kết Chiến dịch 500 ngày đêm vào ngày 27/7/2027.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian; chia nhỏ từng mốc tiến độ để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí giao Cục Chính sách tổng hợp kết quả kiểm tra tại các địa phương, quân khu, báo cáo Bộ Quốc phòng và Trưởng Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo chung, bảo đảm các công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác kiểm tra tại địa điểm thi công dự án

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Thượng tướng Lê Quang Minh cùng Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai công trình. Đồng thời khẳng định, tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu để tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là do thời tiết mưa nhiều và địa hình đồi dốc ảnh hưởng đến việc vận hành máy móc, thiết bị.

Đồng chí cam kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị quyết tâm hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.