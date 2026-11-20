Các địa phương tại Nghệ An huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch hoàn thiện dữ liệu đất đai. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 11/11/2026, toàn tỉnh có 130/130 xã, phường hoàn thành 100% khối lượng thửa đất thuộc nhóm 3 theo chỉ tiêu được giao. Khối lượng nhóm 2 còn lại chỉ chiếm hơn 0,1% tổng số thửa đất trên địa bàn.

GẦN 3,9 TRIỆU THỬA ĐẤT ĐƯỢC SỐ HÓA

Trên hệ thống quản lý đất đai VBDLIS, Nghệ An đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 3.894.210 thửa đất, đạt toàn bộ số thửa đất trên địa bàn. Trong đó, 3.889.124 thửa đã đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, còn 5.086 thửa cần tiếp tục hoàn thiện. So với cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ năm, số lượng thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu tăng thêm 544.560 thửa.

Đáng chú ý, công tác đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương trên hệ thống VNLIS cũng đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã đồng bộ 3.866.278 thửa đất, tương đương 99,28% tổng số thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, 3.638.534 thửa đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, số còn lại đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghệ An hiện đứng thứ nhất cả nước về khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026 và đứng thứ hai về khối lượng dữ liệu đồng bộ từ địa phương lên Trung ương.

Song song với số hóa dữ liệu, tỉnh Nghệ An cũng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn nhằm hoàn thiện nền tảng quản lý đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt 7 thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính; tổ chức thẩm định dự toán kinh phí chỉnh lý, xây dựng bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai tại 68 xã, phường.

Rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đất đai Diễn Châu. Ảnh: Kim Hoa

Tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương thuê dịch vụ hệ thống thông tin đất đai, tạo điều kiện bảo đảm hệ thống được vận hành ổn định, dữ liệu được kết nối và khai thác đồng bộ.

HƯỚNG TỚI KHÉP KÍN DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRONG NĂM 2026

Tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, tổ chức chiều 19/11, nhiều địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công rõ trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ tiến độ là những yếu tố quan trọng giúp các địa phương đẩy nhanh quá trình hoàn thiện dữ liệu.

Tại xã Bích Hào, địa phương có số lượng thửa đất cần thực hiện lớn, chính quyền đã kiện toàn Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng ban; huy động các lực lượng tham gia, xác định cụ thể khối lượng công việc và tăng cường kiểm tra tiến độ. Địa phương cơ bản hoàn thành các nhóm dữ liệu được giao, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ đo đạc tại những khu vực chưa có dữ liệu thuộc địa bàn Thanh Lâm và khu vực Công ty chè.

Trong khi đó, xã Quỳ Hợp đến 7 giờ ngày 18/11 đã hoàn thành 100% khối lượng thửa đất nhóm 3 được giao, chỉ còn 37 thửa nhóm 2 cần đối khớp, bổ sung thông tin. Địa phương đang phối hợp với đơn vị tư vấn xử lý những trường hợp khó xác định chủ sử dụng, chuyển nhượng chưa sang tên hoặc thửa đất có biến động nhưng chưa được chỉnh lý trên bản đồ.

Tại xã Đại Đồng, chiến dịch 30 ngày được triển khai với 5 tổ công tác, phân công cụ thể nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho từng lực lượng. Nhờ đó, địa phương đã hoàn thành khối lượng được giao từ ngày 19/10, sớm hơn kế hoạch 10 ngày. Đến 14 giờ ngày 18/11, hệ thống đã cập nhật 59.896 thửa đất, trong đó có 59.822 thửa nhóm 1 và 74 thửa nhóm 2.

Tại phường Trường Vinh, toàn bộ 53.834 thửa đất theo chỉ tiêu tỉnh giao đã được hoàn thành, trong đó có 25.998 thửa nhóm 1 và toàn bộ thửa nhóm 2 đã được duyệt. Địa phương cũng kiến nghị tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên những biến động về thửa đất để bảo đảm dữ liệu luôn chính xác và có giá trị sử dụng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tập trung xử lý những thửa đất còn tồn, bổ sung dữ liệu còn thiếu, phấn đấu khép kín cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Quỳnh

Theo đó, các địa phương phải hoàn thành xử lý những thửa đất còn sót trước ngày 15/12/2026; hoàn thành các thửa đất thuộc nhóm 1, nhóm 2 đã có dữ liệu trước ngày 30/11/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được giao khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai khối lượng được phân công; hoàn thành dự toán, thiết kế đối với 10 đơn vị còn lại chậm nhất ngày 31/1/2027. Trước ngày 23/11/2026, Sở phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh về đề xuất bổ sung, điều chỉnh dự toán do khối lượng thực hiện vượt so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các địa phương phải rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/11 để tổng hợp, tham mưu tỉnh cân đối, bố trí nguồn lực.

Đặc biệt, việc sớm hoàn tất thuê dịch vụ hệ thống thông tin đất đai được xác định là nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ, thông suốt giữa các cấp. Đây cũng là điều kiện quan trọng để chuyển kết quả số hóa thành công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai trên địa bàn.