Tỉnh lộ 429D dài 25,3km còn 3 đoạn chưa được giao nghiên cứu đầu tư

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai đầu tư tuyến tỉnh lộ 429D theo quy hoạch. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 25,3km, đi qua địa bàn 8 xã gồm: Phúc Sơn, Hồng Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Phượng Dực, Thượng Phúc, Chương Dương và Phú Xuyên.

Tuyến tỉnh lộ 429D theo quy hoạch có tổng chiều dài khoảng 25,3km, đi qua địa bàn 8 xã. Ảnh minh hoạ.

Theo rà soát của Sở Xây dựng, tuyến đường được chia thành 8 đoạn. Trong đó, một đoạn dài 5,3km đang triển khai đầu tư, chiếm 20,94% tổng chiều dài; 4 đoạn dài 12,66km đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chiếm 50,03%. Ba đoạn còn lại dài 7,34km chưa được giao đơn vị nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư.

Đoạn đang triển khai dài 5,3km, từ đê tả Đáy đến quốc lộ 21B, thuộc dự án xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây. Tuyến có mặt cắt ngang rộng 21m, đi qua hai xã Ứng Thiên và Vân Đình. Hiện UBND xã Ứng Thiên đang thực hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Trong 4 đoạn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đáng chú ý có đoạn từ đê hữu Đáy đến đường Miếu Môn - Hương Sơn dài khoảng 3,8km; dự án cầu Phúc Sơn vượt sông Đáy và đường hai đầu cầu dài khoảng 0,8km; đoạn từ đường trục phía Nam đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên dài 6,6km và đoạn nâng cấp đường 429 từ nút giao Thắng Lợi - Tô Hiệu dài khoảng 1,46km.

Với 3 đoạn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, đoạn từ quốc lộ 21B đến đường trục phía Nam dài 3,7km đang được UBND xã Ứng Thiên nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Hai đoạn còn lại gồm đoạn từ đường Thắng Lợi - Tô Hiệu đến đê sông Hồng dài khoảng 3,1km và đoạn từ giáp địa phận xã Phượng Dực đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên dài khoảng 0,54km.

Theo Sở Xây dựng, việc đầu tư tuyến tỉnh lộ 429D nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Nam thành phố, kết nối đường Miếu Môn - Hương Sơn với các trục giao thông chính như: Quốc lộ 21B, đường trục phía Nam, Ngọc Hồi - Phú Xuyên, quốc lộ 1A và đê Hữu Hồng. Qua đó, cải thiện điều kiện đi lại, lưu thông hàng hóa và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.

Đề xuất phân kỳ đầu tư, xây cầu Phúc Sơn rộng 26m

Theo quy hoạch, đoạn tuyến từ đường Miếu Môn - Hương Sơn đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên có mặt cắt ngang rộng 42m. Tuy nhiên, các dự án đang triển khai và chuẩn bị đầu tư hiện chủ yếu có quy mô từ 21-21,5m.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và đánh giá nhu cầu giao thông, Sở Xây dựng nhận định việc đầu tư ngay toàn bộ mặt cắt ngang 42m là chưa cần thiết. Vì vậy, Sở đề xuất UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư, trước mắt thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư giai đoạn 1 với mặt cắt ngang rộng 21-21,5m.

Phương án này được đánh giá giúp giảm áp lực cân đối vốn đầu tư công trung hạn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời cho phép tiếp tục canh tác trên phần đất nông nghiệp chưa đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 2.

Việc phân kỳ cần được thực hiện đồng bộ giữa các đoạn tuyến, bảo đảm khả năng kết nối và kế thừa khi mở rộng theo quy hoạch, tránh phát sinh lãng phí. Các địa phương có tuyến đi qua cũng cần công khai quy hoạch, cắm mốc và quản lý chặt chẽ hành lang đường.

Đối với cầu Phúc Sơn vượt sông Đáy, theo phương án tuyến được UBND TP Hà Nội phê duyệt, công trình có bề rộng dự kiến 26m, quy mô 6 làn xe.

Trước đó, dự án được nghiên cứu với mặt cắt ngang cầu rộng 19,5m, chiều dài khoảng 460m. Theo Sở Xây dựng, nếu đầu tư theo quy mô này, khi mở rộng để hoàn chỉnh theo quy hoạch sẽ phải bổ sung thêm 6,5m, mỗi bên 3,25m. Việc này có thể ảnh hưởng đến phương án kiến trúc, phải tăng thêm thân trụ hai bên và phát sinh chi phí đầu tư, nhất là chi phí biện pháp thi công.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương xây dựng cầu Phúc Sơn đồng bộ theo quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 26m, quy mô 6 làn xe; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề xuất giao UBND xã Thượng Phúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 429, nghiên cứu bổ sung đoạn tuyến tỉnh lộ 429D dài khoảng 450m, từ giáp địa phận xã Phượng Dực đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên.

UBND xã Ứng Thiên được giao hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đoạn từ quốc lộ 21B đến đường trục phía Nam. Đối với các đoạn tuyến còn lại, Sở đề xuất giao đơn vị nghiên cứu lập chủ trương đầu tư, đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố và thẩm định các hồ sơ liên quan theo quy định.