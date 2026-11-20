Theo quyết định đưa ra, Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên phòng, đơn vị, có chức năng giúp Giám đốc Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thực thi nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực xây dựng tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Thời gian đến, các Tổ công tác thực hiện nắm bắt tình hình và khảo sát thực tế, chủ động bám sát địa bàn được phân công, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại UBND cấp xã. Khảo sát thực tế, đánh giá đúng năng lực thực thi và các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thành lập 7 tổ công tác do các Trưởng phòng thuộc Sở làm Tổ trưởng và các tổ viên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn UBND cấp xã trong lĩnh vực xây dựng nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Ngoài ra, các cán bộ tham gia hướng dẫn nghiệp vụ và tháo gỡ vướng mắc, trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn; hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh và hướng dẫn giải quyết các hồ sơ, tình huống cụ thể tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để xử lý hoặc kiến nghị xử lý các nội dung vượt quá thẩm quyền của cấp xã.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các Tổ công tác tham mưu, đề xuất các vướng mắc và giải pháp.

Định kỳ hoặc đột xuất, Tổ công tác tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở; nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng các giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ hoặc kiến nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Về tổ chức hoạt động, Tổ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác tại các địa bàn được phân công phụ trách. Các Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo khoa học, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ. Tổ trưởng chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với các địa phương; quyết định thời gian, phương thức kiểm tra, hướng dẫn (làm việc trực tiếp, trực tuyến hoặc theo chuyên đề).

Trong trường hợp cần thiết phục vụ yêu cầu chuyên môn đột xuất, Tổ trưởng được quyền đề xuất Giám đốc Sở điều động bổ sung công chức, viên chức khác của Sở tham gia hỗ trợ. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng các Tổ công tác gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo.

Theo quyết định, Tổ công tác số 1 do ông Lê Đức Yên, Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc và Phát triển đô thị làm tổ trưởng cùng 11 tổ viên sẽ phụ trách các xã gồm: Trà Đốc, Trà Vân, Trà Giáp, Trà My, Trà Liên, các phường: Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Đông, Hội An, Ngũ Hành Sơn.

Tổ công tác số 2 do ông Võ Công Phúc, Trưởng phòng Quản lý Hoạt động xây dựng làm Tổ trưởng cùng 8 tổ viên phụ trách các xã: Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp, Phước Trà, Hiệp Đức, Việt An, Đồng Dương, Núi Thành, và các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch.

Tổ công tác số 3 do ông Hà Phước Lộc, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông làm tổ trưởng cùng 6 tổ viên phụ trách các xã gồm: Trà Leng, Trà Tập, Trà Linh, Trà Tân, Nam Trà My, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, An Thắng, Thăng Phú, Nam Phước, Duy Xuyên và phường Điện Bàn Bắc.

Tổ công tác số 4 do ông Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật làm tổ trưởng cùng 8 tổ viên phụ trách các xã gồm: Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Ê Ê, La Dêê, Đắc Pring, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Hoà Vang, Hoà Tiến, Bà Nà và phường Liên Chiểu.

Tổ công tác số 5 do ông Đặng Khánh An, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình làm tổ trưởng cùng 9 tổ viên phụ trách các xã Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, AVương, Tây Giang, Thu Bồn, Phú Thuận, Vu Gia, Gò Nổi, Đại Lộc.

Tổ công tác số 6 do ông Trần Phước Hòa Bình, Trưởng phòng Cấp phép xây dựng làm tổ trưởng cùng 9 tổ viên phụ trách các xã Hùng Sơn, Hà Nha, Thượng Đức và các phường: Hương Trà, Hải Vân, Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà.

Tổ công tác số 7 do ông Phan Thái Bình, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính làm tổ trưởng cùng 11 tổ viên phụ trách các xã: Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà, Thăng Bình, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền và các phường: Hoà Khánh, Cẩm Lệ, Hoà Xuân.