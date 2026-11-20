Hà Nội bố trí điểm gửi xe phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh minh hoạ: TTXVN.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng sẽ diễn ra ngày 21/11 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện và nhà vệ sinh công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, du khách khi tham gia chương trình.

Từ nay đến hết ngày 22/11, UBND phường Hoàn Kiếm chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B&H trông giữ xe đạp, xe máy tạm thời tại hai địa điểm theo giá dịch vụ quy định. Điểm thứ nhất nằm trên phố Lê Thái Tổ, đoạn từ số nhà 44 đến số nhà 50. Điểm thứ hai nằm dọc tường rào trụ sở Công an thành phố Hà Nội tại số 2 Tràng Thi.

Đối với người dân di chuyển từ hướng phố Trần Quang Khải, điểm trông giữ phương tiện được bố trí trên vỉa hè đối diện số nhà 208 - 212. Tại đây, UBND phường đã đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực hướng dẫn và tổ chức trông giữ xe miễn phí trong thời gian trên.

Ngoài 3 vị trí trên, UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị bố trí thêm các điểm trông giữ phương tiện theo hình thức lưỡng dụng tại 4 cơ sở gồm: Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (số 25 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (số 11 Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (số 33 Nhà Chung).

Các đơn vị được đề nghị rà soát, bố trí phần diện tích phù hợp trong khuôn viên để tiếp nhận phương tiện; đồng thời bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ sở trong thời gian diễn ra chương trình.

Cùng với việc tổ chức trông giữ xe, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội URENCO chi nhánh Hoàn Kiếm bố trí 20 nhà vệ sinh công cộng tại 3 khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong đó, 10 nhà vệ sinh đặt trên phố Lê Lai; 5 nhà vệ sinh tại khu vực đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long và 5 nhà vệ sinh tại khoảng đất trống cạnh trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ở đầu phố Hàng Dầu.

Phường Hoàn Kiếm khuyến khích các nhà hàng, khách sạn quanh hồ mở cửa nhà vệ sinh của cơ sở để phục vụ người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Hà Anh