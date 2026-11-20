UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, trong đó tập trung vào phương án sáp nhập, tổ chức lại 4 sở và rà soát bộ máy bên trong của 12 cơ quan chuyên môn còn lại.

Sở Du lịch TP.HCM là một trong những đơn vị thuộc diện nghiên cứu phương án sáp nhập.

Theo đó, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, hình thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đề án sáp nhập, các đơn vị phải xây dựng dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở mới theo quy định.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, UBND TP giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp với mô hình mới, đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan.

Lĩnh vực an toàn thực phẩm dự kiến được tổ chức lại theo mô hình Chi cục trực thuộc Sở Y tế.

Việc sắp xếp phải hướng đến tinh gọn bộ máy, bảo đảm quá trình bàn giao, tiếp nhận diễn ra đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại, UBND TP.HCM yêu cầu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện có; đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp.

Các cơ quan gồm Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra TP.

TP yêu cầu việc sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Các cơ quan cũng phải xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đồng thời rà soát phương án bố trí nhân sự, biên chế, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các điều kiện bảo đảm hoạt động sau sắp xếp.

Về tiến độ, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan hoàn thiện đề án, hồ sơ và dự thảo văn bản liên quan, gửi Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2026 để thẩm định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định các đề án sáp nhập, sắp xếp và phương án tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn. Trên cơ sở kết quả thẩm định, đơn vị tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp tháng 12/2026.

Đồng thời, Sở Nội vụ tham mưu UBND TP ban hành các văn bản liên quan theo thẩm quyền trước ngày 30/12/2026.