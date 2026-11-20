Chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Tại thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh), Trưởng thôn Chu Đức Dũng luôn có mặt kịp thời ở bất cứ nơi nào phát sinh vướng mắc, từ chuyện ranh giới đất đai, lối đi chung đến những băn khoăn trong quá trình triển khai dự án. Với kinh nghiệm 7 năm làm bí thư chi bộ trước khi đảm nhiệm vai trò trưởng thôn 2 năm nay, ông Dũng tâm niệm: Hòa giải không chỉ là dàn xếp khi mâu thuẫn đã bùng phát, mà cốt lõi là chủ động nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khúc mắc ngay từ lúc mới manh nha.

Tâm niệm ấy càng trở nên cấp thiết khi sau đợt sắp xếp lại địa bàn dân cư theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ngãi Cầu trở thành thôn trung tâm của xã An Khánh với hơn 2.400 hộ dân, trên 8.000 nhân khẩu.

Ông Chu Đức Dũng, Trưởng thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh. Ảnh: Vân Nga

Tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo khối lượng công việc tăng, nhất là khi toàn thôn đang triển khai đồng thời 3 dự án lớn (Khu đô thị Nam An Khánh mở rộng khu B, dự án Nam An Khánh mở rộng khu 3 và dự án đấu giá quyền sử dụng đất), thu hồi gần 60ha đất nông nghiệp của khoảng 1.400 hộ dân.

Trước áp lực đó, ông Dũng cùng 11 thành viên Tổ hòa giải vốn là đại diện chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín sinh sống ngay tại khu dân cư luôn bám sát địa bàn, chủ động tiếp xúc với những hộ có ý kiến khác nhau. Nhờ am hiểu tường tận hoàn cảnh từng gia đình, Tổ dễ dàng phát hiện sớm mâu thuẫn và chọn đúng cách tiếp cận để vận động, tạo sự đồng thuận từ cơ sở.

"Việc ở thôn nhiều, kiến nghị của người dân cần được tiếp nhận và giải quyết ngay. Nếu cán bộ cơ sở không sâu sát, không giải thích rõ ràng từ đầu thì băn khoăn rất dễ kéo dài, dẫn đến khiếu kiện", ông Dũng chia sẻ.

Một trong những nhiệm vụ đòi hỏi nhiều công sức của ông Dũng và Tổ hòa giải là vận động người dân đồng thuận thực hiện Dự án Nam An Khánh mở rộng khu 3. Do chính sách bồi thường, hỗ trợ giữa khu B và khu 3 có sự khác biệt, một số hộ dân chưa đồng tình, đề nghị được hưởng chính sách giao đất dịch vụ như các hộ thuộc khu B.

Trước thực tế đó, ông Dũng cùng các thành viên Tổ hòa giải phối hợp với tổ công tác của xã, Ban quản lý dự án và chủ đầu tư đến từng hộ dân, kiên trì giải thích căn cứ pháp lý, chính sách áp dụng đối với từng khu vực; đồng thời ghi nhận, phản ánh những kiến nghị chính đáng đến cơ quan có thẩm quyền. Ông cũng thông tin rõ các khoản hỗ trợ, chính sách khuyến khích bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, giúp người dân hiểu quyền lợi và trách nhiệm của mình, từng bước tạo sự đồng thuận.

Theo ông Dũng, vận động người dân không thể chỉ dừng ở việc thông báo chủ trương mà phải giải thích để bà con hiểu rõ căn cứ, chính sách và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được ghi nhận, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, không né tránh hoặc hứa hẹn thiếu căn cứ.

Trưởng thôn Ngãi Cầu Chu Đức Dũng trao quà tặng học sinh thôn Ngãi Cầu. Ảnh: NVCC

Nhờ kiên trì đối thoại, nhiều hộ dân từ chỗ còn do dự đã hiểu rõ hơn về chính sách, đồng ý ký biên bản xác nhận để tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng. Với những trường hợp còn ý kiến, ông Dũng tiếp tục phối hợp với các bộ phận chuyên môn để giải thích, hướng dẫn, tránh để phát sinh tâm lý căng thẳng trong cộng đồng.

Hòa giải bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm

Không chỉ tham gia tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ông Dũng còn trực tiếp hòa giải nhiều mâu thuẫn trong đời sống thường ngày như tranh chấp lối đi, ranh giới xây dựng, bất đồng giữa các hộ liền kề hay việc phân chia quyền lợi trong gia đình...

Kinh nghiệm của ông là phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân, hoàn cảnh và nguyện vọng của từng bên trước khi đưa ra hướng giải quyết. Khi gặp các bên, ông thường để mỗi người trình bày đầy đủ ý kiến, không vội kết luận hay đứng về phía nào. Trên cơ sở quy định pháp luật và tình làng nghĩa xóm, ông phân tích quyền, nghĩa vụ của từng người, giúp các bên nhìn nhận vấn đề khách quan hơn.

Lãnh đạo xã, thôn trao quà tặng gia đình chính sách. Ảnh: NVCC

“Người làm hòa giải phải bình tĩnh, công tâm và biết lắng nghe. Có những việc tưởng như rất nhỏ nhưng nếu không giải quyết sớm, để người trong cuộc giữ bức xúc thì mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, chúng tôi cố gắng gặp gỡ, trao đổi ngay khi mới phát sinh”, ông Dũng nói.

Trong quá trình hòa giải, ông chú trọng xác định nguyên nhân chính, tránh để những chuyện cũ hoặc bất đồng cá nhân không liên quan chi phối việc giải quyết. Những người có lời nói, hành động dễ khiến mâu thuẫn thêm căng thẳng cũng được vận động khéo léo, để các bên tập trung vào vấn đề cần tháo gỡ. Cách làm này giúp hạn chế việc nhắc lại chuyện cũ, lôi kéo người ngoài cuộc hoặc đẩy bất đồng đi xa hơn.

Bên cạnh gặp gỡ trực tiếp, ông Dũng còn tận dụng các nhóm mạng xã hội của cộng đồng dân cư với hàng nghìn thành viên để thông tin về chủ trương, chính sách, tiến độ dự án và quy định pháp luật liên quan. Việc cập nhật thông tin chính thống kịp thời góp phần hạn chế tin đồn, tránh hiểu nhầm, giúp người dân có thêm cơ sở để trao đổi và phản ánh.

Đánh giá về hoạt động hòa giải tại địa bàn, đại diện Phòng Nội vụ - Tư pháp xã An Khánh cho biết, Ngãi Cầu là thôn đông dân, có nhiều dự án đang triển khai nên khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn. Trưởng thôn Chu Đức Dũng là người trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn của xã trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giải quyết những vấn đề phát sinh. Sự sâu sát của đội ngũ cán bộ thôn, trong đó có ông Dũng, góp phần hạn chế mâu thuẫn kéo dài, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Nhìn nhận về hiệu quả hoạt động từ cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Duy Giang đánh giá cao vai trò "giữ nhịp" của đội ngũ trưởng thôn và các hòa giải viên trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của xã.

Lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh, đối với những dự án giải phóng mặt bằng quy mô lớn tại thôn Ngãi Cầu, nếu thiếu đi sự sâu sát, bền bỉ của những hạt nhân cơ sở như Trưởng thôn Chu Đức Dũng và Tổ hòa giải, chính sách sẽ khó đi vào lòng dân một cách trọn vẹn. Chính sự chủ động nắm bắt tâm tư, giải tỏa vướng mắc ngay từ đầu của đội ngũ này đã giúp chính quyền địa phương tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn", biến những băn khoăn thành sự đồng thuận để địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã An Khánh Đặng Thị Thu Thuỷ cho biết, toàn xã hiện có 25 tổ hòa giải với 222 hòa giải viên. Trong 10 tháng đầu năm 2026, các tổ đã tiếp nhận và hòa giải thành công 24/24 vụ việc. Để nâng cao chất lượng hoạt động, xã quan tâm kiện toàn đội ngũ, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, thừa kế, hôn nhân và gia đình; đồng thời bố trí kinh phí phục vụ công tác hòa giải.