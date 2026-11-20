Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đó, đối với Luật sửa đổi, bổ sung khoản 14b vào sau khoản 14a Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: "Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.”

Luật cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 của Điều 11 theo hướng: "Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng. Doanh thu quy định tại điểm này được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật này. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu quy định tại điểm này”.

Quang cảnh phiên làm việc chiều 20-11. Ảnh. quochoi.vn

Đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bổ sung mức thuế đối với đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 như sau theo hướng: "Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung”.

Luật cũng quy định giá của 1m2 đất là giá đất theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng và được ổn định theo chu kỳ 3 năm. Đất sử dụng không đúng mục đích áp dụng mức thuế suất 0,15%.

Luật bổ sung khoản 8 vào sau khoản 7 Điều 6 nội dung: Đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức thuế suất 0,03%.”.

Đại biểu dự phiên làm việc chiều 20-11. Ảnh: quochoi.vn

Miễn thuế thu nhập cá nhân với hộ, cá nhân kinh doanh suất ăn trong cơ sở giáo dục, y tế

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật bổ sung nội dung: Miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh.

Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều này đến 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại khoản 3 Điều này.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017, trừ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. Quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027.

Quy định về bảng giá đất tại điểm b khoản 1 và điểm c khoản 4 Điều 2 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028. Bảng giá đất năm 2027 áp dụng theo chu kỳ ổn định trước liền kề. Bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.