'Ươm mầm' ở vùng khó

Năm 1997, tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị, thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt xung phong lên miền núi giảng dạy. Điểm trường lẻ thôn Vôi, Trường tiểu học Tà Long, nơi thầy bắt đầu hành trình “gieo chữ” là dãy phòng học được thưng che bằng tranh tre, nứa lá cứ xiêu vẹo theo từng đợt gió. Bàn, ghế cho học sinh được lắp ghép tạm bợ bằng những khúc gỗ rừng.

Thời điểm đó không có nhà công vụ nên giáo viên gặp nhiều khó khăn. Nhưng rào cản lớn nhất của những ngày đầu “cắm bản” là bất đồng ngôn ngữ giữa các thầy, cô giáo với học sinh đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô.

Để vượt qua những khó khăn, thách thức ấy, thầy Kiệt đã kiên trì cùng ăn, cùng ở, cùng làm và tạo mối quan hệ gắn bó khăng khít với già làng, trưởng bản, người dân để từng bước thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập; khích lệ, động viên học sinh nỗ lực vượt khó, vươn lên để lập thân, lập nghiệp.

Một khó khăn mà thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt cùng đồng nghiệp luôn phải “đối mặt” đó là những tuần sau Tết Nguyên đán và đầu năm học mới, các thầy, cô giáo cắm bản ở huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa (cũ), phải thay phiên nhau lên rẫy, vào bản vận động học sinh đến trường.

Thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt hướng dẫn học sinh thực hành máy tính - Ảnh: NVCC

Các điểm trường lẻ như thôn Vôi, Pa Ngay, Chai, Trường tiểu học Tà Long, xã Tà Long (cũ), nay thuộc xã Đakrông, điểm trường lẻ thôn 37, Trường tiểu học và THCS Húc Nghì, xã Húc Nghì (cũ), nay thuộc xã Tà Rụt, điểm trường lẻ thôn La Lay, A Đeng, Trường tiểu học và THCS A Ngo, xã A Ngo (cũ), nay thuộc xã La Lay những năm 1997-2010 thuộc các điểm trường lẻ đặc biệt khó khăn.

Ngày ấy cung đường dẫn vào điểm trường lẻ ở các thôn, bản phải xuyên qua các cánh rừng, đồi núi bị sạt lở sâu hoắm, lầy lội, nhão nhoẹt bùn đất sau các trận bão, lũ. Muốn đến các điểm trường lẻ, các thầy, cô giáo phải thức dậy từ tờ mờ sáng để lội bùn đi bộ vài chục cây số vào các thôn, bản đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô “gieo chữ”, “trồng người”. Rồi nhiều phụ huynh vẫn còn quan niệm “đói cơm mới chết, đói chữ không chết” nên không mặn mà lắm với việc học của con em.

Vì vậy, thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt cùng đồng nghiệp phải tích cực đến từng nhà và lội bộ lên tận nương rẫy để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường...

Những năm qua trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Hướng Hiệp, thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt luôn khuyến khích, động viên học sinh tham gia nhiều sân chơi trí tuệ như: “Đố vui để học”, “Trạng nguyên tiếng Việt”, “Đại sứ Văn hóa đọc”… Bên cạnh chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng nhu cầu dạy học trong tình hình mới, thầy Kiệt còn khởi xướng nhiều phong trào hoạt động rèn luyện kỹ năng cho học sinh như: “Cổng trường an toàn giao thông”, “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”, “Đồng phục áo đỏ sao vàng-mang màu cờ Tổ quốc”…

Hiện tại, thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt cùng các thầy, cô giáo đang ngày đêm nỗ lực, quyết tâm đưa Trường tiểu học số 1 Hướng Hiệp thành điểm sáng về chuyển đổi số với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học. Theo thầy Kiệt, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền xuôi và miền ngược, nên thầy miệt mài học tập khi tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyển đổi số và nhiệt tình chia sẻ cho các giáo viên khác.

Với những đóng góp tích cực cho công tác giáo dục, nhiều năm liền, thầy Kiệt được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2020 và năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm 2023.

Những việc làm của thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt dù bình dị, mộc mạc giữa đời thường, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần truyền cảm hứng, thắp sáng những giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào thì mục tiêu chính của thầy vẫn là những học sinh miền núi thân yêu.