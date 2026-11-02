76% nhà toán học trẻ tính đường bỏ nghề vì AI quá giỏi

Nhiều nhà toán học trẻ bất an về tương lai khi AI đang tái định hình lĩnh vực này. Ảnh tạo bởi ChatGPT.

Trong một báo cáo công bố tuần này, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chỉ ra rằng đại đa số sinh viên cao học và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ được khảo sát đều nhận thấy triển vọng nghề nghiệp của họ đang tối dần khi AI tái định hình lĩnh vực này.

Gần 76% người tham gia cho biết họ ít có khả năng tiếp tục gắn bó với con đường toán học học thuật sau khi nhận bằng. Tỷ lệ tương tự (76%) cảm thấy mất động lực nghiên cứu "do những tiến bộ của AI".

Trong phần câu hỏi tự do của cuộc khảo sát, các nghiên cứu sinh đã bộc lộ trần trụi những cảm xúc dồn nén bấy lâu về chủ đề này.

Có lẽ điều gây chú ý nhất là sự bức xúc gay gắt dành cho ban lãnh đạo giới học thuật - những người bị người tham gia khảo sát mô tả là chệch hướng, vô dụng, yếu thế, im lặng và thiếu hiệu quả.

"Thật tốt biết mấy nếu các viện nghiên cứu đưa ra định hướng thay vì những lời sáo rỗng về vấn đề này", một người tham gia viết.

Một ý kiến khác bày tỏ: "Chúng tôi đang thiếu đi sự lãnh đạo tầm vóc từ toàn bộ cộng đồng học thuật".

Cuộc khảo sát do ba sinh viên ngành toán thuộc MIT thực hiện thông qua Google Form, thu hút 268 nhà toán học ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Các câu hỏi bao gồm cả hình thức trắc nghiệm và tự luận, xoay quanh năng lực ngày càng mở rộng của AI trong việc xử lý các bài toán mà họ đã dành nhiều năm nghiên cứu.

Đáng chú ý, thời gian tiếp nhận phản hồi đóng lại ngay sau khi OpenAI công bố hàng trăm lời giải cho các bài toán kinh điển vào ngày 6/10. Các tác giả lưu ý khảo sát này chỉ phản ánh bức tranh tâm lý trong "một khoảng thời gian ngắn".

"Mấy tháng qua thật kiệt sức", nhóm nghiên cứu viết. "Chúng tôi buộc phải đối mặt với những câu hỏi mang tính tồn vong về một lĩnh vực mình yêu thích, trong khi hoàn toàn bất an về tương lai của chính mình".

Kể từ khi OpenAI lần đầu tạo nên địa chấn trong giới toán học vào tháng 9 - thời điểm công ty này công bố lời giải cho bài toán thiên niên kỷ Navier-Stokes, các đáp án do AI tạo ra tiếp tục xuất hiện dồn dập.

Giới toán học mô tả họ đã trải qua các giai đoạn: hoài nghi, sốc, phủ nhận, tức giận và với một số người là chấp nhận.

Dù một số hội đồng toán học cấp cao đã họp lại để ban hành quy định về cách sử dụng AI, nhưng OpenAI không nhất thiết phải tuân theo các chỉ thị này.

Dù vậy, hai gã khổng lồ AI là OpenAI và Anthropic cũng đã có những nhượng bộ nhất định với cộng đồng toán học. Cả hai cam kết đóng góp tổng cộng 15 triệu USD cho một quỹ hỗ trợ các nhà toán học, đồng thời OpenAI đã thành lập một "nhóm cố vấn" để đánh giá các hoạt động liên quan đến toán học của mình.

Tuy nhiên, nếu hỏi các sinh viên, những nhượng bộ đó dường như chẳng thay đổi được gì nhiều đối với họ.

"Thật khó để tập trung nghiên cứu hay tham dự các buổi hội thảo khi có cảm giác rằng chẳng có công trình cá nhân nào thực sự còn nhiều ý nghĩa trong tương lai", một sinh viên trải lòng.

(Theo Insider)