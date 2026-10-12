UBND xã Dương Hòa thông báo

Danh sách những người có quyền nghĩa vụ liên quan đến thửa đất bị thu hồi không có mặt tại địa phương:

- Ông Phí Văn Khôi, bà Phí Thị Chấp, ông Phí Văn Minh có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất do ông Phí Văn Thiều đại diện hộ đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc các giấy tờ liên quan: Thửa đất tại xứ đồng Đình Đỏ; diện tích 356m2; loại đất: LUC.

- Bà Hoàng Thị Phương có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất do bà Trịnh Thị Hợi đại diện hộ đứng tên trong GCNQSDĐ hoặc các giấy tờ liên quan: Thửa đất tại xứ đồng Cây Táo; diện tích 319m2; loại đất: LUC.

- Bà Đỗ Thị Sửu có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất do ông Đỗ Xuân Thi đại diện hộ đứng tên trong GCNQSDĐ hoặc các giấy tờ liên quan: Thửa đất tại xứ đồng Đình Đỏ; diện tích 196m2; loại đất: LUC.

- Bà Hoàng Thị Thủy, bà Hoàng Thị Lê có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất do ông Hoàng Kim Kính đại diện hộ đứng tên trong GCNQSDĐ hoặc các giấy tờ liên quan: Thửa đất tại xứ đồng Đình Đỏ; diện tích 228m2; loại đất: LUC.

- Ông Đỗ Đăng Lưu, bà Đỗ Thị Sáng có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất do ông Đỗ Đăng Cao đại diện hộ đứng tên trong GCNQSDĐ hoặc các giấy tờ liên quan: Thửa đất tại xứ đồng Đình Đỏ; diện tích 319m2; xứ đồng Gò Đoàn, diện tích 355m2; loại đất LUC.

Yêu cầu các ông, bà có tên trên liên hệ với UBND xã Dương Hòa (địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã, địa chỉ số 42, đường Cát Quế, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội; ĐT: 0869153695 để phối hợp đo đạc, kiểm đếm trước ngày 14-10-2026.

Hết thời hạn quy định từ ngày đăng thông báo này, các hộ vẫn vắng mặt, cơ quan thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm đếm bắt buộc và xử lý thu hồi đất theo quy định pháp luật.