Đà Nẵng chấp thuận cho Kita Trung Nam làm nhà đầu tư hạ tầng FTZ số 6

UBND TP Đà Nẵng chấp thuận cho Kita Trung Nam làm nhà đầu tư hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 (xã Bà Nà) thuộc Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 4648/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.

Dự án có quy mô khoảng 154 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất. Địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đầu tư xây dựng và cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan; bảo đảm duy trì năng lực tài chính, kinh nghiệm và các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình triển khai. Nhà đầu tư phải tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, quy mô và các nội dung đã được chấp thuận.

Đặc biệt, nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống Khu thương mại tự do thông minh của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Trường hợp vi phạm cam kết hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc chấp thuận Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam làm nhà đầu tư vị trí số 6 góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển các hoạt động thương mại – dịch vụ theo mô hình khu thương mại tự do hiện đại, thông minh.