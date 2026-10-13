Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Tỉnh lộ 3 và đường Lê Duẩn - đoạn 4

Chiều 13-10, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Tỉnh lộ 3 và đường Lê Duẩn - đoạn 4.

Dự án đường Lê Duẩn - đoạn 4 (phường Bắc Cam Ranh) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Quy mô dự án dự kiến thu hồi 19,49ha đất của 284 trường hợp; đến nay đã hoàn tất việc kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất 205/284 thửa và họp xét bồi thường, hỗ trợ cho 143/284 trường hợp.

Dự án mở rộng Tỉnh lộ 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 13,5km, chạy qua phường Nam Nha Trang và xã Suối Dầu. Hiện nay, phường Nam Nha Trang còn 29 thửa đất thuộc diện vắng chủ, xã Suối Dầu còn 14 trường hợp với 7,6ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đánh giá công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là Dự án mở rộng Tỉnh lộ 3. Vì vậy, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh hoàn thành thủ tục xác định hệ số giá đất điều chỉnh; tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn lại, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thời gian qua còn chậm do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Khi đã xác định và tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026. Với tuyến Tỉnh lộ 3, chủ đầu tư cần nhanh chóng làm các thủ tục quyết toán đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng. Đối với việc đầu tư hệ thống chiếu sáng trên Tỉnh lộ 3, đồng chí Lê Huyền giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh nghiên cứu; lưu ý ưu tiên đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường nối với đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 dẫn vào khu vực trung tâm đô thị của tỉnh. Đối với Dự án đường Lê Duẩn - đoạn 4, cần tập trung hoàn thành thủ tục xác định giá đất, xử lý dứt điểm các trường hợp còn lại, hoàn thành việc niêm yết giá bồi thường trong tháng 11 để chủ đầu tư triển khai phần việc của năm 2026.