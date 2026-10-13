Cư dân dự án liên quan ông Lê Thanh Thản mong sớm được tháo gỡ vướng mắc

Theo dự thảo Nghị quyết đang được Hà Nội lấy ý kiến, thành phố đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý những tồn tại kéo dài tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Chung cư VP3 (phường Hoàng Liệt, Hà Nội). Ảnh: Phúc Đức

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép người mua nhà trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận trong trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng không thực hiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng tại các dự án là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn so với số liệu được phê duyệt.

Đối với các công trình có vi phạm, dự thảo đề xuất phân thành 3 nhóm để xem xét phương án xử lý: công trình được xem xét tồn tại theo hiện trạng; công trình được tồn tại có điều kiện nếu có khả năng khắc phục; và công trình phải tháo dỡ nếu không đáp ứng các tiêu chí bắt buộc.

Chung cư CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh: Phúc Đức

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và tự chi trả toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả. Ngân sách nhà nước không được sử dụng để thanh toán các chi phí phát sinh do vi phạm của chủ đầu tư gây ra.

Các nội dung này hiện mới là đề xuất, dự kiến được trình HĐND TP Hà Nội xem xét trong tháng 10/2026.

Tại chung cư VP5 (phường Hoàng Liệt), điều khiến nhiều cư dân quan tâm không chỉ là việc tháo gỡ vướng mắc về giấy chứng nhận, mà còn là phương án xử lý các tồn tại tại dự án và những tác động có thể xảy ra đối với cuộc sống của người dân.

Anh Dũng, cư dân chung cư VP5 cho biết, gia đình đã ổn định cuộc sống tại đây, từ công việc đến việc học hành của con cái. Vì vậy, nếu phải chuyển đến nơi ở khác, gia đình sẽ gặp không ít khó khăn.

Chung cư VP5. Ảnh: Phúc Đức

"Cuộc sống của gia đình đã ổn định ở đây. Nếu phải chuyển đi nơi khác sẽ phát sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng đến công việc của tôi và việc học hành của con cái. Tôi mong muốn có phương án tái định cư phù hợp hoặc bồi thường thỏa đáng, bảo đảm số tiền nhận được đủ để mua một căn hộ tương xứng với nơi ở hiện tại", anh Dũng chia sẻ.

Cùng chung mối quan tâm, chị Nga, cư dân chung cư VP5 cho rằng, việc phải chuyển đến nơi ở mới sẽ gây xáo trộn khi các gia đình đã quen với môi trường sống, sinh hoạt và việc học tập của con cái.

"Thực tế, không ai muốn rời khỏi nơi mình đã sinh sống ổn định. Trong khi đó, để mua một căn hộ chung cư mới với giá khoảng 5-6 tỷ đồng là điều vượt quá khả năng tài chính của nhiều gia đình. Chúng tôi mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm có phương án cụ thể để người dân không phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng về tương lai nơi ở của mình", chị Nga bày tỏ.

Cư dân chung cư VP5 mong sớm có phương án rõ ràng. Ảnh: Phúc Đức

Tại chung cư CT Kim Văn - Kim Lũ, anh Duy Đạo, cư dân sinh sống tại đây, cũng quan tâm đến phương án xử lý các tồn tại của dự án và việc bảo đảm quyền lợi của người mua nhà. Theo anh, điều cần thiết là cơ quan chức năng sớm làm rõ hướng giải quyết, thông tin minh bạch để cư dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình và chủ động trước những thay đổi có thể xảy ra.

Anh Đạo mong muốn quá trình xử lý cần tính đến thực tế người dân đã bỏ tiền mua nhà, sinh sống lâu dài và xây dựng cuộc sống ổn định tại dự án. Mọi phương án đưa ra cần có lộ trình cụ thể, được thông tin đầy đủ đến cư dân, tránh để người mua nhà rơi vào tình trạng bị động hoặc phải gánh chịu những hệ quả ngoài khả năng kiểm soát.

Tại chung cư HH Linh Đàm, anh Bảo Ngọc, một cư dân cho biết, điều người dân quan tâm nhất hiện nay là phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời có giải pháp tránh đẩy rủi ro về phía người mua nhà.

Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Phúc Đức

Theo anh Ngọc, thành phố cần xây dựng lộ trình xử lý rõ ràng, tổ chức lấy ý kiến cư dân và công khai thông tin về các phương án dự kiến. Cùng với đó, việc xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần được thực hiện phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật.

Những ý kiến từ cư dân cho thấy, bên cạnh yêu cầu xử lý các tồn tại về quy hoạch, xây dựng và thủ tục pháp lý, vấn đề bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà cần được đặt trong quá trình xem xét phương án giải quyết.

Trong bối cảnh nhiều gia đình đã sinh sống ổn định tại các dự án trong thời gian dài, điều cư dân mong mỏi là một phương án xử lý minh bạch, có thời hạn và lộ trình rõ ràng. Qua đó, các tồn tại được giải quyết theo quy định, trách nhiệm của các bên được xác định cụ thể, còn người mua nhà có cơ sở để bảo vệ quyền lợi và ổn định cuộc sống lâu dài.