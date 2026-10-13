Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc chính sách, hạ tầng, phát triển dưới tán rừng

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Tại hội nghị, có 7 cử tri kiến nghị 12 nội dung, tập trung vào chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức cấp xã, thôn, bản; bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, tu bổ di tích lịch sử, văn hóa; tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án phát triển kinh tế dưới tán rừng và một số vấn đề liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh An, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị, các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Phó Thủ tướng tiếp nhận, chuyển các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà trả lời kiến nghị cử tri tại Hội nghị.

Liên quan đến chế độ đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, nhiều cử tri phản ánh mức phụ cấp hiện nay còn thấp so với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp cùng cấp. Phó Thủ tướng tiếp nhận kiến nghị, giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu. Đối với đề xuất điều chỉnh phụ cấp và mức đóng bảo hiểm bắt buộc đối với trưởng thôn, đội trưởng, Phó Thủ tướng cũng tiếp nhận để chuyển cơ quan chuyên môn xem xét.

Về những khó khăn trong triển khai các dự án phát triển kinh tế dưới tán rừng, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên rà soát tổng thể, xây dựng báo cáo cụ thể gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ xem xét, tháo gỡ. Việc giải quyết cần hướng tới đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để địa phương chủ động triển khai các dự án, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Cử tri xã Thanh An, tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhất là trong quý IV/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên rà soát từng mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực; đánh giá đầy đủ khó khăn, điểm nghẽn để chủ động đề ra giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đề ra.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích Đồi E2 và Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng. Đoàn đến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.