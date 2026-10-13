Thuế Hải Phòng triển khai 8 ngày cao điểm hỗ trợ nộp thuế điện tử

Theo Thuế Hải Phòng, các điểm hỗ trợ được bố trí tại trụ sở UBND xã, phường, bộ phận một cửa, nhà văn hóa và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và được hướng dẫn trực tiếp ngay tại địa bàn cư trú.

Tại các điểm ra quân, công chức thuế cùng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập ứng dụng eTax Mobile; tra cứu thông tin mã số thuế, thửa đất, số thuế phải nộp và tình trạng nộp thuế; liên kết ngân hàng để thanh toán điện tử, lưu chứng từ sau khi hoàn thành giao dịch.

Thuế Hải Phòng hỗ trợ người dân nộp thuế điện tử.

Đối với những trường hợp có vướng mắc về dữ liệu, thông tin thửa đất hoặc nghĩa vụ thuế, lực lượng hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và chuyển đến bộ phận chuyên môn để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Điểm nổi bật của đợt cao điểm là sự phối hợp giữa cơ quan Thuế, chính quyền địa phương và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Các đoàn viên trực tiếp hỗ trợ người dân thao tác trên ứng dụng, góp phần lan tỏa kỹ năng số, khuyến khích người dân chủ động sử dụng các tiện ích điện tử trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị công nghệ hoặc những địa bàn đông dân cư, các đơn vị có thể tổ chức hỗ trợ lưu động, đưa dịch vụ đến tận khu dân cư.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai trong 8 ngày thứ Bảy, Chủ nhật thuộc 4 tuần, từ ngày 10/10 đến ngày 1/11/2026. Đồng thời, 14 Thuế cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ thường xuyên tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thuế Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành 100% dự toán thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chậm nhất ngày 2/11/2026.

Việc đồng loạt ra quân thể hiện quyết tâm của Thuế Hải Phòng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, từng bước hình thành thói quen chủ động tra cứu, kê khai và nộp thuế điện tử.