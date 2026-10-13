TP Hồ Chí Minh cần giải ngân thêm hơn 36.100 tỉ đồng vốn đầu tư công trong quý IV/2026

Toàn cảnh cuộc họp.

Ngày 12/10/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh chủ trì cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong ba tháng cuối năm và khả năng hấp thụ vốn bổ sung của các ban quản lý dự án trực thuộc thành phố.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến hết tháng 9/2026, TP Hồ Chí Minh đã giải ngân 111.494 tỉ đồng, đạt 75,5% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn thành phố triển khai, với tổng số 147.599 tỉ đồng.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 36.104 tỉ đồng trong quý IV, tương đương 24,5% tổng kế hoạch vốn được giao.

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần giải ngân 13.742 tỉ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 4.690 tỉ đồng; Ban Quản lý đường sắt đô thị 4.453 tỉ đồng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị 2.039 tỉ đồng.

Một số dự án trọng điểm có kế hoạch giải ngân lớn trong những tháng cuối năm. Cụ thể, dự án thành phần 1 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh dự kiến giải ngân thêm 1.424 tỉ đồng; dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 1.127 tỉ đồng.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến giải ngân thêm 3.015 tỉ đồng; dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 dự kiến giải ngân thêm 1.295 tỉ đồng.

Về tiến độ thực hiện, đến hết tháng 9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt tỷ lệ giải ngân 85,5%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%; Ban Quản lý đường sắt đô thị đạt 74,7%.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp mới đạt 60,2%, thấp hơn mức bình quân chung của thành phố.

Để thúc đẩy giải ngân, từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 8 đợt điều chuyển vốn, với tổng số hơn 45.000 tỉ đồng, từ những dự án chậm tiến độ, chưa có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ thực hiện tốt hơn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các ban quản lý dự án bám sát kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xác định cụ thể số vốn và tỷ lệ giải ngân của từng dự án. Các đơn vị phải tăng cường phối hợp với địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công; đồng thời tháo gỡ vướng mắc liên quan việc di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.