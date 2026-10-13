Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại FTZ Đà Nẵng

Dự án có quy mô khoảng 154ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất; địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Mục tiêu của dự án này là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng, cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong FTZ Đà Nẵng. Theo quyết định nói trên, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan; bảo đảm duy trì năng lực tài chính, kinh nghiệm và các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình triển khai; đồng thời, tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, quy mô và các nội dung đã được chấp thuận. Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống FTZ thông minh của Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tưcho các doanh nghiệp đầu tư dự án tại FTZ Đà Nẵng.

Trường hợp vi phạm cam kết hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Như vậy, đến nay đã có 6/7 vị trí khu chức năng thuộc FTZ Đà Nẵng có doanh nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Trong đó, đã có 5 doanh nghiệp được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, gồm có: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng là nhà đầu tư dự án ở Vị trí số 2, Công ty CP Đầu tư Phương Trang là nhà đầu tư dự án ở Vị trí số 3, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ là nhà đầu tư dự án ở Vị trí số 4, Tập đoàn Sun Goup là nhà đầu tư dự án ở Vị trí số 5, Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam là nhà đầu tư dự án ở Vị trí số 6; 1 nhà đầu tư là Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đã nộp hồ sơ đăng ký là nhà đầu tư ở Vị trí số 7 và đang được UBND TP xem xét để ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

PHÚ NAM