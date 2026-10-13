Xã Phú Xuyên: Tăng tốc giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên (đứng giữa) trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A ở xã Phú Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Một số khó khăn, vướng mắc phát sinh từng bước được các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ kịp thời, tạo sự đồng thuận cao đối với người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan ở xã Phú Xuyên kiểm kê và tuyên truyền, giải thích với người dân về các chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Đến thời điểm này, xã Phú Xuyên đã phê duyệt và ban hành thông báo thu hồi đất 35/35 tờ bản đồ; công tác kiểm kê tổng diện tích 56ha đất (đất ở, đất nông nghiệp, đất công) thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thành.

Các công trình xây dựng của các tổ chức, tôn giáo, tín ngưỡng đã hoàn thành công tác kiểm kê. Đối với hai khu tái định cư Văn Tự và Mỹ Hà (phục vụ di dời dân tái định cư) và việc chỉnh trang 3 khu nghĩa trang: Mỹ Lâm, Lam Sơn, Nguyên Hanh (phục vụ di chuyển mộ) tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Công tác chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A ở xã Phú Xuyên được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo trình tự, đúng đối tượng, đúng chính sách và quyền lợi của người dân theo quy định.

Hiện nay, xã đã tổ chức chi trả trên 57,3 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng, thu hồi phục vụ dự án.

Công tác tổ chức chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo trình tự, đúng đối tượng, đúng chính sách và quyền lợi của người dân theo quy định hiện hành.

Bên cạnh công tác chi trả kinh phí bồi thường, xã đã bàn giao cho Tập đoàn VinGroup 29,7ha (đạt 53% so với diện tổng diện tích phải thực hiện) với 746 thửa đất công, đất nông nghiệp; đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị bàn giao 5,3ha với 323 thửa đất công, đất nông nghiệp (lũy kế bàn giao mặt bằng đạt trên 62%).

Tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch đoạn qua xã Phú Xuyên, chủ đầu tư đang tập trung triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất phục vụ dự án.

Đồng thời, tiến hành rà soát cụ thể từng phần việc, xác định rõ mốc thời gian, kịp thời xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh, khơi thông điểm nghẽn, quyết tâm không để xảy ra tồn đọng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Công tác phê duyệt các phương án và chi trả kinh phí bồi thường đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, công trình của các tổ chức, tôn giáo, tín ngưỡng (đã hoàn thành kiểm kê) tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời.

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện của lãnh đạo xã Phú Xuyên, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai các nội dung, phần việc một cách nhanh chóng, đảm bảo trình tự và đúng quy định hiện hành, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án đúng lộ trình.