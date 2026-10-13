Thủ tướng Lê Minh Hưng thị sát dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng

Chiều 13-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi kiểm tra thực địa Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, tại cống Tân Thuận, phường Xóm Chiếu; Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn thị sát tại cống Tân Thuận, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

* Tại Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam Group, cho biết, công trình hiện đạt khoảng 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-11. Dự án dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm nay.

Sau khi công trình vận hành, Trung Nam Group sẽ bảo hành trong thời gian 5 năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thị sát tại cống Tân Thuận. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án khởi công từ năm 2016, có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư. Công trình được kỳ vọng bảo vệ khu vực có diện tích khoảng 570km², với khoảng 6,5 triệu dân trước nguy cơ ngập do triều cường.

Trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc về pháp lý. Hiện các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả chống ngập cho thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thị sát tại cống Tân Thuận. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án chống ngập giai đoạn 1 có 6 cống kiểm soát triều lớn, khẩu độ từ 40m đến 160m, gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng 2 cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm, khẩu độ từ 10m đến 25m.

Ngoài ra, dự án xây dựng khoảng 6km đê bao, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều nhỏ có khẩu độ từ 1m đến 10m.

Cống Tân Thuận. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần ngăn triều cường, kiểm soát ngập tại khu vực nội đô và trung tâm TPHCM; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ điều tiết, hạ thấp mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa.

Dự án cũng góp phần tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị.

Phạm vi hưởng lợi của dự án bao gồm nhiều phường thuộc khu vực trung tâm và phía Nam thành phố, cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng…

* Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là dự án cải tạo kênh có quy mô chiều dài lớn nhất TPHCM, với tổng mức đầu tư khoảng 9.030 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tổng chiều dài tuyến kênh và hệ thống giao thông dọc bờ kè hơn 63km.

Đến nay, dự án đạt khoảng 80% khối lượng thực hiện, giải ngân khoảng 75%. Khoảng 62km tuyến kè đã hoàn thành, 48km đường giao thông dọc hai bên kênh đã được thông xe.

Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.

Trong bối cảnh dân số tăng nhanh, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, TPHCM đang chịu áp lực lớn về tiêu thoát nước, xử lý nước thải và kiểm soát ngập. Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết triệt để các điểm ngập đô thị, phấn đấu giảm 50% thiệt hại do ngập lụt; số hóa dữ liệu tại các điểm xung yếu.