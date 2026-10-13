TPHCM: Cử tri phản ánh thiếu trường học, nhiều học sinh chỉ được học một buổi

Cử tri Bùi Văn Lý phản ánh về tình trạng thu gom rác giá cao.

Chiều 13/10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 1 gồm các đại biểu: Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Becamex; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, tổ chức tiếp xúc cử tri tại các phường: Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Phú An và Chánh Hiệp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Bá Lệ (cử tri phường Bình Dương) phản ánh việc thiếu trường học tại địa phương, điều này khiến học sinh của một số trường chỉ được học một buổi, buổi còn lại phải đi học thêm bên ngoài.

Việc học sinh chỉ được học một buổi, buổi còn lại phải học thêm bên ngoài khiến gia đình phải mất thêm một khoản tiền để đóng học sẽ kéo theo cuộc sống bị ảnh hưởng. Ông Lệ mong ngành chức năng cần đầu tư thêm vào ngành giáo dục để học sinh được học 2 buổi/ngày.

Bà Từ Thị Anh Đào - PCT UBND Phường Bình Dương trả lời kiến nghị cử tri.

Ông Bùi Văn Lý, cử tri ở khu phố Hòa Phú 6 (phường Bình Dương) phản ánh về việc người dân phải đóng phí thu gom và vận chuyển rác cao hơn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân (trong đó chủ yếu là công nhân). Ông Lý kiến nghị chính quyền cấp trên xem xét về giá để người dân ở trọ được hưởng lợi.

Ngoài ra, một số cử tri phường Bình Dương phản ánh việc bị ảnh hưởng bởi dự án thoát nước, nâng cấp vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy liên quan đến việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất làm đường nhưng không có quyết định thu hồi, tình trạng giao thông, đèn chiếu sáng…

Liên quan đến vấn đề thiếu trường học, bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương cho biết, việc thiếu trường học là vấn đề chung, trước khi sáp nhập cũng không đảm bảo các trường học 2 buổi. Phường Bình Dương đã xem xét, đưa vào danh mục đầu tư công 4 trường và đã trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian tới, các trường sẽ được đầu tư, xây dựng.

Nhiều vấn đề khác thuộc thẩm quyền của địa phương cũng được bà Đào thông tin đến cử tri.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trả lời, ghi nhận kiến nghị của cử tri.

Liên quan đến vấn đề giá thu gom rác thải tăng cao, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, trước đó giá thu gom rác 3 địa phương khác nhau. Sau khi sáp nhập sẽ có đơn giá thu gom rác chung. Giá thu sẽ chia làm 3 nhóm đối tượng: thu gom, vận chuyển và xử lý.

Hiện chỉ tính phí thu gom và vận chuyển (xử lý ngân sách thành phố chi). Đơn giá như hiện nay là phù hợp theo định hướng chung của chính phủ…

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cũng thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 1 giải đáp một số thắc mắc của cử tri tại các địa phương và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri.