An Giang yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 13/10, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì buổi làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu có dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến 22 điểm cầu xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tiến độ giải ngân giữa các chủ đầu tư và dự án chưa đồng đều. Một số công trình còn vướng giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và thủ tục thanh toán.

Sở Tài chính đề xuất rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, đẩy nhanh thanh toán khối lượng đã hoàn thành; đồng thời, kịp thời đề xuất điều chỉnh vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ mà còn tác động trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Dù tỉnh đã bố trí nguồn vốn lớn, tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công. Nhà thầu phải tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để bù tiến độ; chủ đầu tư tăng cường kiểm tra công trường, đánh giá đúng năng lực và trách nhiệm của từng nhà thầu.

Đối với các dự án vướng giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phải khẩn trương báo cáo để tỉnh chỉ đạo xử lý. Các đơn vị liên quan cần chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, hồ sơ thanh toán và giải ngân. Việc điều chỉnh vốn phải gắn với đánh giá trách nhiệm thực hiện.

Đồng chí Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu kịp thời báo cáo, phối hợp giải quyết những khó khăn vượt thẩm quyền, không để tình trạng đùn đẩy, chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.