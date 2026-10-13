Ðưa tri thức công nghệ vào đời sống

Tinh gọn "2 trong 1"

Triển khai CÐS và Ðề án 06 của Chính phủ, các địa phương thường thành lập song song 2 mô hình "Tổ Công nghệ số cộng đồng" (CNSCÐ) và "Tổ Công tác triển khai Ðề án 06". Nhận thấy điều này dễ dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ và phân tán lực lượng, chính quyền xã Ðông Hải mạnh dạn tích hợp 2 mô hình.

Tại tất cả 14 ấp chỉ thành lập duy nhất tổ CNSCÐ, vừa chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho bà con, vừa trực tiếp thực thi các phần việc chuyên môn của Ðề án 06 ngay tại địa bàn dân cư. Sự tinh gọn này đã tập hợp 69 thành viên nòng cốt thành những "chiến sĩ công nghệ" thực thụ ở cơ sở.

"Qua một thời gian đi vào hoạt động, tổ CNSCÐ nhận được sự ủng hộ và đồng thuận rất cao của bà con. Nhờ được hướng dẫn tận tình, nhiều người dân giờ đây có thể tự đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Khi đến cơ quan hành chính giao dịch, hồ sơ đã có sẵn trên hệ thống, giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian", ông Ðinh Vũ Linh, Tổ CNSCÐ ấp Mỹ Ðiền, cho biết.

Ông Ðinh Vũ Linh, Tổ Công nghệ số cộng đồng ấp Mỹ Ðiền, hướng dẫn người dân ấp cập nhật, sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Hiệu quả từ mô hình tinh gọn thể hiện qua những con số ấn tượng: Tính đến nay, 14 tổ CNSCÐ đã trực tiếp tuyên truyền, "cầm tay chỉ việc" cho hơn 7.700 hộ gia đình, đạt gần 79% tổng số hộ toàn xã. Trong đó, hơn 3.300 hộ cài đặt thành công ứng dụng tiện ích iCaMau, 3.221 hộ có thành viên tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số".

Quan trọng hơn, thói quen của bà con vùng biển đã có sự thay đổi rõ rệt. Những thao tác vốn xa lạ như nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt hay khai thác dữ liệu từ ứng dụng định danh điện tử (VNeID) nay trở nên quen thuộc.

Bà Trần Thị Mười, ấp Mỹ Ðiền, phấn khởi: “Ðược tổ công nghệ số hướng dẫn kích hoạt và sử dụng định danh điện tử trên điện thoại thông minh, tôi thấy ứng dụng rất tiện lợi, tích hợp nhiều giấy tờ cá nhân, không phải lo lắng quên mang theo căn cước khi đi làm thủ tục như trước".

Lan toả "Bình dân học vụ số"

Không dừng lại ở khu vực hành chính công, phong trào "Bình dân học vụ số" tại xã Ðông Hải còn lan toả mạnh mẽ trong trường học.

Như tại Trường Mẫu giáo Phong Lan, nhà trường chủ động đưa các phần mềm chuyên dụng: MISA, Nutrikid, Kidsmart, Happykid vào quy trình quản lý, theo dõi dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.

Bên cạnh đó, tất cả giáo viên tiếp cận và thành thạo ứng dụng các công cụ thiết kế Canva, PowerPoint, kết hợp với kho học liệu số phong phú để sáng tạo nên những bài giảng điện tử sinh động, trực quan.

Cô Ðoàn Ngọc Thuý, giáo viên Trường Mẫu giáo Phong Lan, chia sẻ: "Tôi và đồng nghiệp chủ động cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất để ứng dụng vào công tác giảng dạy, giúp trẻ sớm tiếp cận với môi trường số. Bên cạnh đó, thiết kế các trò chơi tương tác trên Internet, giúp kích thích trí tò mò, khám phá của trẻ, từ đó nâng cao rõ rệt chất lượng nuôi dạy trẻ".

Cô Ðoàn Ngọc Thuý, giáo viên Trường Mẫu giáo Phong Lan, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bài giảng điện tử sinh động, trực quan, giúp trẻ thêm hứng thú học tập.

Tiếp nối kết quả đạt được, hưởng ứng ngày CÐS quốc gia và Ngày hội toàn dân học tập số năm 2026, UBND xã Ðông Hải ban hành các kế hoạch hành động đồng bộ, nhằm đưa tri thức công nghệ thiết yếu tiếp cận đa dạng các tầng lớp Nhân dân: đội ngũ cán bộ, công chức được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hoá hiệu suất làm việc; người dân tiếp tục được "cầm tay chỉ việc" thực hành kỹ năng trên các nền tảng số thiết thực phục vụ đời sống.

“Mục tiêu hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để toàn thể Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của ngày hội, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia vào công tác phổ cập kỹ năng số toàn dân”, ông Mai Tấn An, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã, cho biết.

Bên cạnh kết quả, hành trình CÐS tại xã ven biển Ðông Hải đối mặt với không ít rào cản từ thực tế, trong đó chế độ đãi ngộ dành cho tổ CNSCÐ còn hạn hẹp.

Ðặc thù kênh rạch chằng chịt, địa bàn trải rộng, việc đi lại khó khăn, trong khi mức hỗ trợ chỉ 720 ngàn đồng/tháng cho mỗi tổ (từ 4-5 người). Ðể hoàn thành nhiệm vụ "đi từng ngõ, gõ từng nhà", nhiều thành viên phải tự túc chi phí đi lại, tự bỏ tiền đăng ký gói cước 4G và dùng thiết bị cá nhân để tuyên truyền, hỗ trợ bà con. Kinh phí hoạt động hạn chế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sự gắn bó lâu dài của lực lượng công nghệ nòng cốt ở cơ sở.

“Ðể phong trào CÐS ở địa phương tiếp tục lan toả sâu rộng và đạt hiệu quả bền vững thời gian tới, chúng tôi mong muốn cấp trên xem xét, có chính sách hỗ trợ kinh phí thiết thực hơn, đặc biệt là dành cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các tổ CNSCÐ", ông Mai Tấn An đề đạt.

Tinh gọn lực lượng cơ sở bằng mô hình tổ CNSCÐ "2 trong 1" là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả thực chất và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương. Khi những rào cản được tháo gỡ, nhất là về chính sách tương xứng cho tổ CNSCÐ, sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình CÐS tại xã Ðông Hải, đưa công nghệ số ngày càng đi sâu vào đời sống Nhân dân./.