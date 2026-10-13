Quảng Ninh hướng giáo dục vào mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng, tạo thị trường việc làm

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Thành phố Quảng Ninh ngày 12/10. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Báo cáo của Thành phố Quảng Ninh cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, Quảng Ninh hiện có trên 700 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập với tổng số hơn 360.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp học và trên 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thành phố có 10 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trường trung cấp công lập và tư thục.

Thành phố Quảng Ninh ban hành 10 chính sách giáo dục đặc thù, với quy mô hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.

Hệ thống chính sách bao quát từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến đại học; đồng thời quan tâm giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng năng khiếu.

Cùng với chính sách hỗ trợ người học, nguồn lực đầu tư cho trường lớp tiếp tục được ưu tiên, nhất là ở khu vực biên giới. 5 trường nội trú biên giới và 1 trường liên cấp tiểu học - Trung học cơ sở khu vực biên giới được đầu tư trên 377 tỷ đồng; hơn 12.000 điều hòa được trang bị cho các trường công lập, tạo thêm nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thành phố.

Năm 2026, ngân sách dành cho giáo dục, đào tạo khoảng 9.000 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường khẳng định: Quảng Ninh luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thành phố nhất quán quan điểm phát triển giáo dục toàn diện gắn với bảo đảm công bằng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy và học, phát triển giáo dục mũi nhọn và khuyến khích xã hội hóa giáo dục.

Việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục thể hiện quyết tâm của thành phố trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người học được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách có tính đổi mới, đột phá, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, nhất là khu vực ngoài công lập.

Qua đó, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, đa dạng hóa loại hình đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu nhân lực của nền kinh tế; từng bước đưa giáo dục trở thành lĩnh vực kinh tế mang lại giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị thành phố xác định rõ các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để ưu tiên nguồn lực đầu tư. Từ đó, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư từ ngân sách cho giáo dục; đồng thời bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Để đáp ứng được nguồn nhân lực trong giai đoạn tới, một trong những giải pháp quan trọng nhất mà địa phương cần triển khai thực hiện là phải gắn kết chặt chẽ việc phát triển các cơ sở giáo dục với thị trường việc làm, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên đến học tập và có cơ hội tìm việc làm ngay tại địa phương. Đây là lợi thế rất lớn để Quảng Ninh có thể thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến học tập, sinh sống và làm việc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để Quảng Ninh thực hiện các mục tiêu trong phát triển giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm Trường THPT Chuyên Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thăm, làm việc tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Tu, thành phố Quảng Ninh

Tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long, cơ sở giáo dục mũi nhọn của thành phố Quảng Ninh, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã tham quan các lớp học, phòng học bộ môn; trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến của học sinh về chương trình học, điều kiện cơ sở vật chất, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, các hoạt động ngoại khóa và định hướng lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt nhiều câu hỏi gợi mở về cơ hội học tập, sự công bằng trong giáo dục, khuyến khích học sinh chủ động khám phá, phát huy năng lực, sở trường và nỗ lực vươn lên.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long cần thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân tài cho đất nước, vừa tiên phong thử nghiệm các mô hình, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục mới để nhân rộng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Nhà trường cần kết hợp giáo dục toàn diện với định hướng chuyên sâu theo năng lực, sở trường của học sinh; tạo điều kiện để các em chủ động lựa chọn môn học, phát huy hứng thú, động lực tự học, tránh gây áp lực quá mức.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chuyển vai trò của giáo viên từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh; tăng cường các hoạt động khám phá, trải nghiệm, thực hành, học tập theo dự án, đặc biệt trong giáo dục STEM và liên kết với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu để hỗ trợ học sinh thực hiện dự án và định hướng nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác thăm Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Tu. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Tu, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tìm hiểu thực tế công tác quản lý, tổ chức dạy học sau sáp nhập trường liên cấp và việc triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục.

Làm việc với Ban lãnh đạo nhà trường, Bộ trưởng đề nghị nhà trường nghiên cứu, đánh giá kỹ các điều kiện tổ chức và vận hành mô hình trường phổ thông 3 cấp học. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng địa phương phối hợp tháo gỡ. Đồng thời, chú trọng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tăng cường giáo dục STEM, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền tảng giáo dục thông minh tích hợp AI; nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ trong dạy học, quản trị nhà trường và quản lý đội ngũ. Cùng với đó, quan tâm chăm lo, tạo động lực, phát huy tâm huyết và năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.